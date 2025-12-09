我是廣告 請繼續往下閱讀

最新詐騙手法又來了！超變態個資全掌握：一堆人已經收到

提供了一個名為「Gopay」的電子支付LINE客服要消費者主動聯繫。

▲網友收到最新詐騙信件，掌握各種個資包括姓名、電話、地址等，讓人感到毛骨悚然。（圖/Dcard）

類似使用訂單多刷幾筆的模式，誆稱買家的身分訊息以及金融卡帳號遭盜用，所以才會有這筆訂單，要取消之類的進行詐騙。

不僅上面資訊有自己的名字，對方連自己住家地址、電話都有，實在令人毛骨悚然。

▲加入客服之後發現是超怪「Gopay支付」，接著以類似使用訂單多刷幾筆的模式，誆稱買家的身分訊息以及金融卡帳號遭盜用，要取消之類的進行詐騙。（圖/Dcard）

11月詐騙財損超過59億！眼睛罩亮「有疑慮也不是先行動」

11月受理案件一共1萬3559件，總財產損失金額高達59億9122萬元

如果有疑慮「也不是先行動」，而是請求專業165反詐騙專線或是詢問親朋好友經驗意見才對。