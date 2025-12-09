詐騙手法日益更新，還會跟進時事來詐騙民眾辛苦賺來的錢財，然而最近有網友收到網購通知訊息，除了列出商品、付款資訊外，竟然連自己的姓名跟地址對方也是清清楚楚，讓他好奇這到底是不是詐騙，結果這才發現已經有許多人在近日收到相同信件，讓網友直呼：「這種詐騙手法真的很變態，個資到底都是哪來的啊？」、「這還蠻新的，網路上查不到資訊，絕對是詐騙」。
最新詐騙手法又來了！超變態個資全掌握：一堆人已經收到
一名網友在「Dcard」貼文指出「這個是詐騙嗎？Gopay是什麼東西根本沒有聽過啊？」只見貼出的訊息內容，上面號稱該網友在某個商城購買了iPad mini 128GB，而且是先消費後支付的型態下單，提供了一個名為「Gopay」的電子支付LINE客服要消費者主動聯繫。
該網友也實際加入LINE客服私訊之後，結果發現對方果然現出原形，類似使用訂單多刷幾筆的模式，誆稱買家的身分訊息以及金融卡帳號遭盜用，所以才會有這筆訂單，要取消之類的進行詐騙。但該手法最可怕的是，收到信件的人，不僅上面資訊有自己的名字，對方連自己住家地址、電話都有，實在令人毛骨悚然。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「Gopay！勾騙！名稱已經洩漏底牌給你了」、「Gopay也不夠你賠！詐騙集團真的是無所不在」、「我今天也有收到，感覺是新的詐騙，Google完全查不到」、「我也收到一模一樣的信件，連我的電話、地址都有，真的是很變態的詐騙」、「我也有收到，我還仔細看到底買了什麼，下面還有假好心的取消退貨連結，騙你去LINE客服，果真是詐騙啊！」
11月詐騙財損超過59億！眼睛罩亮「有疑慮也不是先行動」
根據內政部警政署「打詐儀表板」最新統計，11月受理案件一共1萬3559件，總財產損失金額高達59億9122萬元，雖然詐騙集團眾多，但政府也非常努力打詐，不過人民也要努力學會辨別詐騙訊息、眼睛罩亮，如果有疑慮「也不是先行動」，而是請求專業165反詐騙專線或是詢問親朋好友經驗意見才對。
警政署統計，詐騙案件前五名分別為「網路購物詐騙」、「假投資詐騙」、「假交友詐騙」、「色情應召詐財詐騙」、「假交友徵婚詐騙」，請民眾自己在網路上買什麼都要好好記得，不要收到莫名信件正踏入被詐騙的陷阱中還不自知，網路交友也要謹慎，千萬不要為愛沖昏頭，賠了愛情又丟了荷包。
資料來源：內政部警政署打詐儀表板、Dcard
