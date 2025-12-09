今（9）日天氣好濕冷，根據星巴克官網，全台門市開喝「買一送一」熱美式、熱那堤咖啡優惠！外送周二指定品項好友分享日，foodpanda表示，輸入「週二星享日」再折70元外送優惠碼；星巴克典藏Dream Plaza台北門市推出101跨年派對雙人美景套餐，台北時代門市也有跨年煙火套餐，菜單價格、訂位資訊搶先看。《NOWNEWS今日新聞》記者整理最新咖啡優惠，本文提供給讀者一次掌握。摩斯漢堡表示，周二摩斯咖啡日全天大杯咖啡49元優惠。
星巴克：全台門市「買一送一」！熱美式、熱那堤半價優惠
根據星巴克官網，全台門市「買一送一」咖啡優惠，星巴克表示，星享成雙好友分享，2025年12月8日（一）至12月10日（三），活動期間11:00-20:00 星禮程會員至門市購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的指定飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算咖啡優惠價格：
◾️2大杯美式咖啡115元、平均一杯57.5元
◾️2大杯那堤140元、平均一杯70元
◾️2大杯草莓巴西莓檸檬風味星沁爽110元、平均一杯55元
◾️2大杯香草風味星冰樂125元、平均一杯62.5元
提醒大家，此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付方可享有此回饋；限購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含太妃核果風味冷萃咖啡、太妃核果風味氮氣冷萃咖啡、冰淇淋飲品與雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用；本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務。
星巴克：101跨年煙火派對套餐！Dream Plaza、台北時代門市
即將迎接2026年，台北101跨年煙火讓人好期待，星巴克兩家信義區門市推出專屬活動：
◾️星巴克典藏Dream Plaza台北門市詳細活動辦法點此進
「觀景座位區 雙人美景套餐」8800元／雙人
時間：2025年12月31日22:00-22:20、最晚進場23:00
地址：台北市信義區松高路11號6樓 百貨一樓興雅路電梯口報到
訂位時間與方法：2025年12月8日上午10:00起開放門市現場預訂（恕不提供電話預訂服務）
此套餐為雙人享用套餐，恕不接受單數人數訂位，套餐內容品項固定，恕不接受更換品項；用餐座位由門市協助安排；跨年煙火施放前會由夥伴引導走步梯至七樓空中花園進行觀賞，現場座位有限，售完為止；每套雙人套餐需預付1000元訂金（訂金限定使用現金支付），訂金將於活動當天入場後退還。
「2025音樂共感跨年派對」2000元／人
時間：2025年12月31日22:00-22:20、最晚進場23:00
地址：台北市信義區松高路11號6樓 百貨一樓東側門口報到
訂位時間與方法：2025年12月12日上午10:00起開放門市現場購票（恕不提供電話預訂服務）
現場邀請知名DJ跟所有顧客一起用音樂迎向2026年；當天不選位採自由入座，現場座位有限，售完為止；為配合百貨管制時間，請於指定時間22:00-22:20於Dream Plaza百貨1樓東側門口憑門票報到，將由專屬夥伴協助陸續搭乘電梯前往；入場憑活動門票可兌換星巴克典藏Dream Plaza台北門市進場派對手環，以及2026年跨年禮物1份。
「尊榮體驗區星璨豪華套餐」5880元／人（含場地費）
地址: 台北市信義區松高路11號6樓 百貨一樓興雅路電梯口報到
時間：17:30起限2小時
套餐內容：星璨饗宴套餐乙份、品牌夾娃娃機乙台、夾娃娃機跨年版貼紙乙張、2026年跨年禮物乙份。
「尊榮體驗區星璨跨年套餐」8880元／人（含場地費）
地址：台北市信義區松高路11號6樓 百貨一樓興雅路電梯口報到
時間：22:00-01:00
套餐內容：星璨饗宴套餐乙份、品牌夾娃娃機乙台、夾娃娃機跨年版貼紙乙張、2026年跨年禮物乙份、Dream Plaza 7樓空中花園共賞跨年煙火。
詳細活動辦法點此進
◾️台北時代門市詳細活動辦法點此進
「跨年煙火套餐」3260元／人（含場地服務費）
時間：2025年12月31日21:00-21:45進場
地址：台北市信義區忠孝東路五段8號2樓
電話: 02-2722-6292
訂位時間與方法：2025年12月8日上午10:00至12月17日晚上10:00開放金星會員線上兌換預訂席位憑證；2025年12月12日上午10:00開放現場顧客預訂至售完為止（恕不提供電話預訂服務）。活動當日將以現場排隊順序依序帶位，恕不選位。
個人套餐內容：瓶裝精選紅酒乙瓶、餐前小點乙份、星巴克輕食主餐乙份、餐後甜點乙份、門市飲品乙杯。提醒大家，星禮程線上兌換完成後3日內，由台北時代門市致電詢問欲選擇的套餐種類。現場預訂顧客每份套餐需預付1000元訂金（訂金限定使用現金支付），並在預訂套餐時完成座位預訂，訂金將於活動當天入場後退還。套餐數量有限，售完為止。
摩斯漢堡：「全天大杯49元」週二咖啡日優惠！
根據摩斯漢堡官網，今週二摩斯咖啡日優惠，全時段「摩斯咖啡L」優惠49元（原價60元）。早餐10:30前「摩斯豬排堡＋摩斯咖啡M」89元（原價100元）「摩斯豬排堡＋摩斯經典奶茶」99元（原價110元）；點購套餐加20元再享「方塊薯餅3個」。
資料來源：星巴克、foodpanda、摩斯漢堡
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據星巴克官網，全台門市「買一送一」咖啡優惠，星巴克表示，星享成雙好友分享，2025年12月8日（一）至12月10日（三），活動期間11:00-20:00 星禮程會員至門市購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的指定飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算咖啡優惠價格：
◾️2大杯美式咖啡115元、平均一杯57.5元
◾️2大杯那堤140元、平均一杯70元
◾️2大杯草莓巴西莓檸檬風味星沁爽110元、平均一杯55元
◾️2大杯香草風味星冰樂125元、平均一杯62.5元
提醒大家，此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付方可享有此回饋；限購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含太妃核果風味冷萃咖啡、太妃核果風味氮氣冷萃咖啡、冰淇淋飲品與雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用；本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務。
星巴克：101跨年煙火派對套餐！Dream Plaza、台北時代門市
即將迎接2026年，台北101跨年煙火讓人好期待，星巴克兩家信義區門市推出專屬活動：
◾️星巴克典藏Dream Plaza台北門市詳細活動辦法點此進
「觀景座位區 雙人美景套餐」8800元／雙人
時間：2025年12月31日22:00-22:20、最晚進場23:00
地址：台北市信義區松高路11號6樓 百貨一樓興雅路電梯口報到
訂位時間與方法：2025年12月8日上午10:00起開放門市現場預訂（恕不提供電話預訂服務）
此套餐為雙人享用套餐，恕不接受單數人數訂位，套餐內容品項固定，恕不接受更換品項；用餐座位由門市協助安排；跨年煙火施放前會由夥伴引導走步梯至七樓空中花園進行觀賞，現場座位有限，售完為止；每套雙人套餐需預付1000元訂金（訂金限定使用現金支付），訂金將於活動當天入場後退還。
「2025音樂共感跨年派對」2000元／人
時間：2025年12月31日22:00-22:20、最晚進場23:00
地址：台北市信義區松高路11號6樓 百貨一樓東側門口報到
訂位時間與方法：2025年12月12日上午10:00起開放門市現場購票（恕不提供電話預訂服務）
現場邀請知名DJ跟所有顧客一起用音樂迎向2026年；當天不選位採自由入座，現場座位有限，售完為止；為配合百貨管制時間，請於指定時間22:00-22:20於Dream Plaza百貨1樓東側門口憑門票報到，將由專屬夥伴協助陸續搭乘電梯前往；入場憑活動門票可兌換星巴克典藏Dream Plaza台北門市進場派對手環，以及2026年跨年禮物1份。
「尊榮體驗區星璨豪華套餐」5880元／人（含場地費）
地址: 台北市信義區松高路11號6樓 百貨一樓興雅路電梯口報到
時間：17:30起限2小時
套餐內容：星璨饗宴套餐乙份、品牌夾娃娃機乙台、夾娃娃機跨年版貼紙乙張、2026年跨年禮物乙份。
「尊榮體驗區星璨跨年套餐」8880元／人（含場地費）
地址：台北市信義區松高路11號6樓 百貨一樓興雅路電梯口報到
時間：22:00-01:00
套餐內容：星璨饗宴套餐乙份、品牌夾娃娃機乙台、夾娃娃機跨年版貼紙乙張、2026年跨年禮物乙份、Dream Plaza 7樓空中花園共賞跨年煙火。
詳細活動辦法點此進
「跨年煙火套餐」3260元／人（含場地服務費）
時間：2025年12月31日21:00-21:45進場
地址：台北市信義區忠孝東路五段8號2樓
電話: 02-2722-6292
訂位時間與方法：2025年12月8日上午10:00至12月17日晚上10:00開放金星會員線上兌換預訂席位憑證；2025年12月12日上午10:00開放現場顧客預訂至售完為止（恕不提供電話預訂服務）。活動當日將以現場排隊順序依序帶位，恕不選位。
個人套餐內容：瓶裝精選紅酒乙瓶、餐前小點乙份、星巴克輕食主餐乙份、餐後甜點乙份、門市飲品乙杯。提醒大家，星禮程線上兌換完成後3日內，由台北時代門市致電詢問欲選擇的套餐種類。現場預訂顧客每份套餐需預付1000元訂金（訂金限定使用現金支付），並在預訂套餐時完成座位預訂，訂金將於活動當天入場後退還。套餐數量有限，售完為止。
根據摩斯漢堡官網，今週二摩斯咖啡日優惠，全時段「摩斯咖啡L」優惠49元（原價60元）。早餐10:30前「摩斯豬排堡＋摩斯咖啡M」89元（原價100元）「摩斯豬排堡＋摩斯經典奶茶」99元（原價110元）；點購套餐加20元再享「方塊薯餅3個」。
資料來源：星巴克、foodpanda、摩斯漢堡