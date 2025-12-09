我是廣告 請繼續往下閱讀

115學年大學申請入學簡章近日公布，其中台大、陽明交大及成大等3校醫學系二階甄試日期撞期，考生必須三擇一；而政大外交系、台北大學應用外語系之前都是以多科目一階篩選，今改以國文科單科成績分高下。另，台大社會系之前看數B，現在則改成看數A，專家預期將收到很不一樣的學生。另，114年申請入學一階篩選有馬偕醫學大學醫學系、輔大醫學系、中國醫藥大學醫學系及中國醫藥大學牙醫系等4個自費校系採計社會科成績，115年台大醫學系、中國醫藥大學中醫系甲組及中國醫藥大學中醫系乙組等3個系組加入，採計社會科的自費醫學系、牙醫系及中醫系增為7個。升學輔導專家劉駿豪表示，如果以醫學系、牙醫系或中醫系為目標的考生，建議社會科仍要有一定時間的準備，最好要考14級分以上。若以近兩年來看，學測社會科頂標都是13級分，而輔大醫學系在一階篩選時，「英文＋社會」要29級分才能達標，也就是社會科至少要14級分。甄試安排上雖然多所醫學系提供多日場次，增加考生選擇彈性，如北醫與長庚醫學系規畫四天、中國醫醫學系安排三天，使考生能避開撞期提升甄試參與度。然而，台大醫學系、陽明交大醫學系（含醫師組、醫師科學家組及醫師工程師組）及成大醫學系的申請入學二階甄試日期均為5月16日，考生必須三擇一，和往年相同。政大外交系以國文、英文及社會等3科進行一階篩選，台北大學應用外語系則看國文、英文、數B及社會等4科，都是篩選學測多科成績。不過在115年時，均改為只以國文科進行一階篩選，改變很大。劉駿豪表示，要通過政大外交系一階篩選，國文科恐怕要15級分；台北大學應用外語系國文科變成分高下的科目，但國文科好的學生會不會去讀應用外語系，是個問號。此外，數A、數B分別是高中自然組、社會組傾向學生在修習；但115年台大社會系及成大會計系在從數B改成改數A等4科篩選。劉駿豪指出，可能造成通過一階篩選的分數下降，招到的學生也會非常不同。劉駿豪舉例，111年申請入學時，台大政治系一階篩選主要看「國、英、社」（不比數A），但在超額篩選時要比「國＋英＋數A＋社」的成績，一些自認數A考不夠好的學生就不敢去填，導致通過一階篩選的分數大降，下一年就調整回來，不管是篩選科目或是超額篩選主要看國、英、社，不看數A了。劉駿豪說，大學校系申請入學一階篩選從原本看數B改成看數A，這在台大、政大的商管學系非常普遍，但在非商管學系就很少見。考生在申請入學只能選填6個校系，他們希望每個校系都不要浪費掉，沒有把握的就不會去填，大學校系若大幅改變篩選方式，而考生對於過篩與否沒有信心，就容易捨棄。