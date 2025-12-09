入冬首波大陸冷氣團極有可能在周末（12月13日至12月14日）襲台，清晨最低溫只有10度，天氣風險公司分析師林孝儒表示，今（9）日東北季風影響，北部、東部多雨，明（10）日短暫回暖放晴，周四、周五（12月11日至12月12日）新一波東北季風南下，北東再度轉雨；周六、周日全台明顯轉冷。
本周最冷時段出爐 氣象署：恐有10度低溫
中央氣象署預報員黃恩鴻指出，未來一周最冷時段落在「周日晚上至下周一清晨」，中部以北、花蓮13至15度，中南部、台東15至17度，受到「輻射冷卻」影響，竹苗或中南部空曠地區，可能會出現10至11度的極端低溫；下周二（12月16日）冷空氣減弱，各地氣溫才會逐步回暖。
今明兩天雨勢趨緩 周四、周五東北季風再襲
近期天氣方面，林孝儒說明，今天持續受東北季風影響，北部、東部為陰時多雲，普遍有短暫陣雨，北部沿海、宜蘭降雨最多，已經有大雨發生，白天開始降雨會逐漸減緩；北部高溫21至24度，低溫約17至19度，中南部晴時多雲，高溫25至28度，低溫17至20度，日夜溫差大。
林孝儒提及，周三東北季風減弱，全台晴時多雲，高溫25至29度，低溫18至21度，是「天氣好轉、氣溫回暖」的短暫空檔；周四、周五馬上有新一波東北季風南下，北部、東部雨勢再起，降雨機率高。
周末斷崖式降溫 挑戰冷氣團等級
林孝儒說，周四、周五北部高溫22至24度，中南部高溫25至28度，全台早晚低溫18至20度，日夜溫差仍較大。周六冷空氣增強，北部、東部持續是陰有短暫陣雨的天氣，中南部晴時多雲；周日乾冷空氣南下後，迎風北部、東部降雨可望減緩，並轉多雲或晴。
林孝儒提醒，周日開始全台轉冷，沿海空曠、近山平地，夜晚清晨低溫不排除下探到12至13度，強度有機會達到大陸冷氣團等級，民眾請持續關注最新預報，周末要適時添衣，彈性調整清晨與夜間活動以防範低溫變化。
資料來源：中央氣象署、天氣風險 WeatherRisk 臉書
