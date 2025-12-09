我是廣告 請繼續往下閱讀

▲魏大勛和孫千牽手出場，被部分網友質疑不合適。（圖／翻攝自微博）

46歲秦嵐和魏大勛2022年傳情，相差10歲的姐弟戀愛得甜蜜，常被拍到出遊約會，但日前兩人出席愛奇藝尖叫之夜頒獎典禮，全場零互動，被質疑分手，不過也有人認為是為了不模糊焦點，刻意避嫌。之前曾傳出秦嵐拒絕魏大勛求婚，魏大勳還為此發文，希望大家手（口）下留情。秦嵐日前和魏大勛同台出席愛奇藝尖叫之夜頒獎典禮，魏大勛緋聞前女友楊冪也在場，但三人被安排在不同桌，秦嵐和魏大勛整晚零互動，連眼神都沒有對上，就算是朋友也都不會這樣假裝不認識，再加上魏大勛和孫千手牽手出場，讓不少網友質疑，即便在劇中飾演一對，但下了戲大可不必牽著手。不過也有人認為這樣就解讀分手太小題大作，今年3月魏大勛還被拍到深夜去秦嵐家，6月和爸爸一起等秦嵐下班，7月則是秦嵐在結束聚會後，前往魏大勛家，兩人會在公開場合零互動，應該是為了避嫌。事實上，2023年曾爆出魏大勛爸媽想抱孫，但魏大勛求婚秦嵐遭拒絕，雙方對婚姻沒有共識，在爆料延燒後，魏大勛也罕見在微博發聲，「今天因為一些所謂『媒體』、所謂『爆料』的內容多次引發了對我父母家人的惡意揣測以及誹謗，希望各位對他們手（口）下留情，拜托」。