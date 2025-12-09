今（9）日降溫微涼，出門上班前先來杯熱呼呼的咖啡！7-11「LINE禮物」有特選拿鐵、特選美式買一送一，可寄杯在LINE裡分次兌換，APP行動隨時取也有美式買12送12；迎接雙12購物節，萊爾富除了有寄杯買12送12優惠外，阿華田單杯就特價25元，相當於下殺4折優惠。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾大杯熱特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾熱精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾熱咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
◾熱好時可可買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍APP｜12月7日至12月9日
◾珍珠奶茶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾珍珠焙火烏龍4杯200元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾香鑽水果茶4杯190元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬青／一顆檸檬紅4杯160元，6.7折（原價60元、特價40元）
📍APP｜12月3日至12月12日
◾特大杯濃萃美式買12送12，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯濃萃拿鐵26杯1212元，6.2折（原價75元、特價47元）
◾特大杯厚乳拿鐵23杯1212元，6.2折（原價85元、特價53元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶32杯1212元，6.3折（原價60元、特價38元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青36杯1212元，5.6折（原價60元、特價34元）
◾特選美式／特選拿鐵26杯1212元，5.8折（原價80元、特價47元）
🟡全家便利商店
📍APP｜12月8日至12月10日
◾Let's Tea 40元系列買2送1，6.7折（原價40元、特價27元）
◾Let's Tea 55元系列買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾Let's Tea 65元系列買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
📍門市｜11月26日至12月9日
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾鮮露紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾白烏龍醇奶茶買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾鮮露醇奶茶買1送1，5折（原價55元、特價28元）
📍APP｜11月26日至12月9日
◾大杯拿鐵6杯199元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵5杯199元，6折（原價65元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾6杯199元，5.5折（原價60元、特價33元）
◾大杯單品拿鐵3杯199元，6折（原價110元、特價66元）
📍APP｜11月26日至12月9日
◾膠囊茶機40元系列買5送5，5折（原價40元、特價20元）
品項：五窨茉莉茶后、金焙蕎麥茶、白烏龍茶、鮮露紅茶
◾膠囊茶機55元系列買5送5，5折（原價55元、特價28元）
品項：五窨茉莉醇奶茶、金焙蕎麥奶茶、白烏龍奶茶、鮮露醇奶茶
🟡萊爾富
📍門市｜11月26日至12月23日
◾大杯阿華田（巧克力歐蕾、草莓）25元，4.2折（原價60元）
◾大杯恐龍巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾四季春青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾桂圓紅棗茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯摩卡咖啡買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾醇脆黑糖拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯橙香美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯橙香拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜11月26日至12月23日
◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買20送18，5.3折（原價65元、特價34元）
◾60元茶拿鐵系列買12送12，5折（原價60元、特價30元）
◾79元珍珠冰茶系列買12送12，5折（原價79元、特價40元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜12月5日至2026年1月8日
◾精品美式15杯379元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾小農拿鐵11杯389元， 6.4折（原價55元、特價35元）
分批取點此➜pxgo.net/3SHrDP0
🟡美廉社
📍APP｜11月12日至12月9日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
資料來源：7-11、全家、萊爾富
