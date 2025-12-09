日本青森縣外海昨（8）日深夜發生規模7.6地震（日本氣象廳已下修至規模7.5），一度發布海嘯警報，地震專家郭鎧紋表示，若以最初判定地震規模7.6的話，威力等同125顆原子彈，日本氣象廳預告一周內可能出現規模8以上強震，而台灣以往規模6以上地震平均每100天出現一次，因此近期也要留意強震威脅。
主震可能變前震？日本注意規模8以上強震
郭鎧紋指出，日本青森地震發生原因，主要是太平洋板塊隱沒至北美板塊導致，考量到2011年日本311大地震前，曾先發生規模7.3的前震、再出現規模9.0主震，因此日本氣象廳保守起見，提醒民眾一周內可能再出現規模8以上強震，不過就歷史統計，無論多大規模，「主震變前震」的機率大約都是5％。
日本海溝地震「向北推進」 台灣近期注意規模6地震
郭鎧紋說明，日本青森地震和311大地震都發生在日本海溝，311地震震央在福島外海，這次地震則是比較北邊，過去幾年，日本岩手縣外海都曾發生過規模6.8、6.4的地震，推斷日本海溝的地震有「向北推進」的趨勢，地震範圍每次往北延伸百公里，但整體仍侷限於日本海溝。
郭鎧紋提及，日本這起地震距離台灣遙遠，不會對台灣有直接影響，不過仍要注意的是，花蓮近海昨晚也發生規模5.7地震，考量到台灣上一次出現規模6地震，已經是8月27日在宜蘭外海的6.0地震，距今已約100天，所以仍要提高警覺。
