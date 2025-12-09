我是廣告 請繼續往下閱讀

主震可能變前震？日本注意規模8以上強震

▲日本青森縣外海昨天發生強震，原先判定規模7.6地震的威力等同125顆原子彈。（圖／郭鎧紋提供）

日本海溝地震「向北推進」 台灣近期注意規模6地震

▲昨天晚間7時24分，花蓮近海也曾發生規模5.7地震，最大震度達4級。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

日本青森縣外海昨（8）日深夜發生規模7.6地震（日本氣象廳已下修至規模7.5），一度發布海嘯警報，地震專家郭鎧紋表示，郭鎧紋指出，，考量到2011年日本311大地震前，曾先發生規模7.3的前震、再出現規模9.0主震，因此日本氣象廳保守起見，提醒民眾一周內可能再出現規模8以上強震，郭鎧紋說明，日本青森地震和311大地震都發生在日本海溝，311地震震央在福島外海，這次地震則是比較北邊，過去幾年，日本岩手縣外海都曾發生過規模6.8、6.4的地震，郭鎧紋提及，日本這起地震距離台灣遙遠，不會對台灣有直接影響，不過仍要注意的是，花蓮近海昨晚也發生規模5.7地震，