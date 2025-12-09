日本青森縣外海，當地時間昨（8）日深夜11時15分左右發生規模7.6地震，日本氣象廳一度向北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣等地發布海嘯警報，各地陸續傳出災情。團購電商達人「486先生」陳延昶目前也在東京旅遊，待在15樓的他透露：「真的晃！」
日本青森7.6強震 超市、住家陸續傳災情
地震造成日本東北地區至少4000戶停電，超市、住家陸續傳出災情，有網友表示，青森縣的唐吉訶德、超商，都有大量貨物掉落在地，許多人住家屋內東西通通掉落在地，一片狼藉。
486先生人在東京 發文曝現況
486先生目前人在東京旅遊，昨晚他也在臉書發文寫道：「東京地震。」引來許多網友留言關心，「7.2很大欸，還好吧」、「台灣也地震」、「祈禱一切平安」、「台灣也晃了一下很大」、「哥所在地還好嗎」。對此，486先生回應：「還好，東京3級沒事，15樓真的晃。」
日本氣象廳目前已解除海嘯警報，但提醒未來一週仍須防範規模6餘震；另外，日本內閣府強調，雖然呼籲民眾採取防災措施，但政府不會預測任何地震發生的具體日期，避免造成不必要的混亂，也請民眾不要傳播虛假訊息。
資料來源：486先生臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
地震造成日本東北地區至少4000戶停電，超市、住家陸續傳出災情，有網友表示，青森縣的唐吉訶德、超商，都有大量貨物掉落在地，許多人住家屋內東西通通掉落在地，一片狼藉。
486先生人在東京 發文曝現況
486先生目前人在東京旅遊，昨晚他也在臉書發文寫道：「東京地震。」引來許多網友留言關心，「7.2很大欸，還好吧」、「台灣也地震」、「祈禱一切平安」、「台灣也晃了一下很大」、「哥所在地還好嗎」。對此，486先生回應：「還好，東京3級沒事，15樓真的晃。」
日本氣象廳目前已解除海嘯警報，但提醒未來一週仍須防範規模6餘震；另外，日本內閣府強調，雖然呼籲民眾採取防災措施，但政府不會預測任何地震發生的具體日期，避免造成不必要的混亂，也請民眾不要傳播虛假訊息。
資料來源：486先生臉書