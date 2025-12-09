雙12購物節要來了！全家便利商店表示，今（9）日起只要網購時選擇全家門市取件，且領取包裹時主動向店員報會元電話或者出示全家會員條碼，就可以獲得小杯單品美式29元、拿鐵39元優惠券，只要買一杯就特價，單品美式原價60元，相當於比買一送一更便宜。今起超商必囤優惠，還有7-11霜淇淋買2送2，可寄冰在APP行動隨時取裡，分批兌換、慢慢吃。
🟡全家雙12取件優惠！單品美式29元開喝
全家自12月9日起至11月22日，只要到門市取件並且主動報會元電話或會員條碼，就可以獲得「FUN心取」神券優惠3選1，包括小杯熱單品美式29元、小杯熱單品拿鐵39元、自有品牌袖珍包柔紙巾9元。
提醒民眾，每人單筆交易限贈5張，數量有限送完為止，若是取件超過5個包裹，記得分批領取。並取完成包裹取件後，優惠券會在48小時內於自動匯入全家𝖠𝖯𝖯「酷碰券」。
🟡7-11霜淇淋「門市買1送1、APP買2送2」
7-11則是將於12月10日正式開賣「蜜金桔霜淇淋」，以橙香雪貝霜淇淋為基底，選杯裝就能免費加贈蜜金棗、香桔汁醬，單杯售價49元。APP寄冰優惠來了，即至12月10日限時3天霜淇淋不限口味買2送2，售完為止。
此外，周五至周日（12月12日至14日）門市持iCash 2.0、iCashPay消費，全口味霜淇淋買1送1。思樂冰不限支付方式，12月12日至12月14日同樣限時3天全口味任選第2杯10元。
資料來源：7-11、全家
