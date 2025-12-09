我是廣告 請繼續往下閱讀

嘉義市長黃敏惠昨主持市務會議，通過「現金大紅包」加碼至6千元，今天將送議會審議。台中市長盧秀燕今早主持市政會議，媒體追問是否會比照同為國民黨執政的嘉義市？盧秀燕微笑經過不回應。嘉義市議會通過國民黨團書記張秀華議員提案普發3000元，各黨派一致力挺。市長黃敏惠順勢加碼到6000元，昨天市務會議通過，加碼預算案16億2100萬元來自累計歲計賸餘，不舉債也不影響公共建設，今（9）日送議會審議，最快明年農曆年前，市民就能收到期待已久的6000元現金。嘉市連續15年不舉債、連續7年公共債務為零，堪稱地方財政紀律模範生，黃敏惠兩屆市長任期明年將屆滿，日前剛卸下國民黨副主席身分，台中市長盧秀燕也常強調市府財政結構是六都最好。上午盧秀燕主持市政會議，媒體在她入場前問，台中市是否參考嘉義市普發現金？但盧秀燕全程目不斜視、微笑不語進入會場。