屏東縣枋寮分局7日晚間意外接獲一起自首案件！一名22歲、在墾丁打工的蔡姓男子走進派出所，主動坦承自己在2023年10月，因金錢糾紛於南投一處民宅勒斃55歲劉姓婦人，事後再將遺體棄置於彰化山區。警方立即將他逮捕，並由屏東、彰化兩地警方組成專案小組，帶著蔡男前往疑似棄屍地搜尋，不過截至目前仍未找到婦人遺體。至於為何選在屏東自首？蔡男供稱，原本打算回南投自首，但因「不想花太多車資」，因此才就近選擇前往枋寮分局。據了解，蔡男是台中霧峰人，住在屏東墾丁打工，但7號傍晚6時許到枋寮派出所自首，指稱他與住在南投名間的劉婦有債務糾紛，2023年10月兩人相約在南投談判，因談判失敗，他一時氣憤便徒手掐死劉婦，並棄屍一處偏僻山區。蔡男向警方供稱，犯案後一直感到「良心不安」，多年來難以承受心理壓力，因此決定前往警局投案。不過事件已過2年多，加上他對南投一帶不熟，警方帶他前往彰化協助指認地點時，他無法準確指出棄屍位置，致使劉姓婦人遺體仍未尋獲，相關證據也有待持續調查與蒐集。警方證實，該名獨居婦人已經失聯多時，但根據蔡男主張的棄屍地點也找尋不到婦人的蹤跡，全案疑點重重，目前彰化、屏東兩地警方已成立專案小組，將全力深入調查，全案依殺人罪偵辦。