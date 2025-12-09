我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BLACKPINK成員LISA（中）演出的《白蓮花大飯店》第3季是83屆金球獎電視類提名最大贏家。（圖／摘自IMDb）

▲梅莉史翠普（左）和在《破案三人行》中有感情對手戲的馬丁蕭特假戲真做，但馬丁入圍了83屆金球獎喜劇類視帝，梅莉並沒得到提名。（圖／摘自IMDb）

▲席琳娜今年升格人妻，也又以《破案三人行》入圍金球獎喜劇類視后。（圖／摘自IG@selenagomez）

第83屆金球獎電視類入圍名單上最大爆點之一，是Netflix最具代表性的大戲之一《怪奇物語》，近期登場的最終季雖然收視開出大紅盤，卻完全沒有得到任何一項提名，失去最後一次能夠搶下大獎的機會。反而上一季就曾獲獎的《白蓮花大飯店》繼續受到喜愛，囊括最佳戲劇影集等6項獎，成為電視類的大贏家。金球獎過往在電視類的項目，最喜歡引領風潮、肯定新推出就爆紅的劇集，像是《歡樂合唱團》、《魷魚遊戲》等都是首季的獲獎成果最豐碩，《怪奇物語》過去只有第1、2季入圍過最佳戲劇影集，也都沒得獎，第3、4季完全被忽略，最終季在Netflix盛大造勢下，本來可能是最後一搏的機會，卻依然沒有獲得青睞。而《白蓮花大飯店》堪稱近年來最受評論喜愛的寵兒之一，第3季開播時的大噱頭包括天團BLACKPINK的Lisa獻出戲劇處女秀，儘管一般認為成績不及前兩季，還是斬獲金球獎多項提名。有意思的是，該劇因屬群戲，入圍3個最佳女配角與兩個最佳男配角，沒有任何人打進主角的提名名單，而表現亮眼、頗獲讚譽的阿諾史瓦辛格帥氣兒子派屈克，繼艾美獎落空後也被金球獎無視。今年升格為人妻的席琳娜，又以《破案三人行》入圍金球獎音樂或喜劇類影集最佳女主角，兩位男主角史提夫馬丁、馬丁蕭特也都入圍，但他們幾乎每一季都被提名，卻始終離得獎差了一步。席琳娜的對手還有《星期三》珍娜奧特嘉，兩人碰上常勝將軍《天后與草莓》珍史瑪特，勝出的機率不特別被看好。讓人稍感意外的是金球獎過去的最愛—梅莉史翠普，加入《破案三人行》後只獲得一次最佳女配角的提名，去年沒入圍，今年也沒有。似乎金球獎投票成員經過一番組織變革，終於走出對梅莉史翠普的迷戀，眼光能夠注意到還有很多表現出色的其他演員，也算有些新的氣象，頒獎典禮將於台灣時間2026年1月12日上午舉行。《頭號外交官》《萬中選一》《人生切割術》《外放特務組》《匹茲堡醫魂》《白蓮花大飯店》《小學風雲》《大熊餐廳》《天后與草莓》《天作不合的我們》《破案三人行》《片廠風雲》《混沌少年時》《都是她的錯》《黑鏡》《死前慾望清單》《獸藏我心》《女朋友》《最後生還者》貝拉拉姆齊（Bella Ramsey）《人生切割術》布麗特洛薇爾（Britt Lower）《1923》海倫米蘭（Helen Mirren）《老練律師》凱西貝茲（Kathy Bates）《頭號外交官》凱莉羅素（Keri Russell）《萬中選一》瑞雅希洪（Rhea Seehorn）《人生切割術》亞當史考特（Adam Scott）《安道爾》迪亞哥盧納（Diego Luna）《外放特務組》蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）《特遣任務》馬克魯法洛（Mark Ruffalo）《匹茲堡醫魂》諾亞懷利（Noah Wyle）《極樂凶間》史達林布朗（Sterling Brown）《大熊餐廳》阿尤艾德維利（Ayo Edebiri）《天后與草莓》珍史瑪特（Jean Smart）《星期三》珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）《天作不合的我們》克莉絲汀貝爾（Kristen Bell）《撲克臉》娜塔莎里恩（Natasha Lyonne）《破案三人行》席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）《天作不合的我們》亞當布洛迪（Adam Brody）《球星翻身記》葛倫鮑威爾（Glen Powell）《大熊餐廳》傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）《破案三人行》馬丁蕭特（Martin Short）《片廠風雲》塞斯羅根（Seth Rogen）《破案三人行》史提夫馬丁（Steve Martin）《燦亮長河》亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）《獸藏我心》克萊兒丹妮絲（Claire Danes）《死前慾望清單》蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）《黑鏡》拉什達瓊斯（Rashida Jones）《女朋友》羅蘋萊特（Robin Wright）《都是她的錯》莎拉史努克（Sarah Snook）《怪物：艾德蓋恩的故事》查理漢納（Charlie Hunnam）《The Narrow Road to the Deep North》雅各艾洛迪（Jacob Elordi）《黑兔》裘德洛（Jude Law）《獸藏我心》馬修瑞斯（Matthew Rhys）《黑鏡》保羅賈麥提（Paul Giamatti）《混沌少年時》史蒂芬葛拉翰（Stephen Graham）《白蓮花大飯店》艾咪盧伍德（Aimee Lou Wood）《白蓮花大飯店》凱莉庫恩（Carrie Coon）《片廠風雲》凱薩琳奧哈拉（Catherine O’Hara）《混沌少年時》艾琳多爾蒂（Erin Doherty）《天后與草莓》漢娜愛賓德（Hannah Einbinder）《白蓮花大飯店》帕克波西（Parker Posey）《混沌少年時》阿什利沃特斯（Ashley Walters）《晨間直播秀》比利克魯登（Billy Crudup）《白蓮花大飯店》傑森艾塞克（Jason Isaacs）《混沌少年時》歐文庫柏（Owen Cooper）《人生切割術》特拉梅爾蒂爾曼（Tramell Tillman）《白蓮花大飯店》華頓哥金斯（Walton Goggins）