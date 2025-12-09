住商機構最新統計，全台贈與稅收衰退近兩成，唯獨新北市逆勢暴增 73.9%，台南市亦成長兩成。值得注意的是，台南更是六都中唯一「遺產稅大減、贈與稅卻增」的縣市。專家分析，這顯示特定區域長輩受房價飆漲與資產配置考量，寧可提前繳稅「急分產」，也不願等待繼承，形成特殊的南北贈與熱潮。
身後繼承更有利？全台贈與稅收年減二成
據財政部資料，整體遺產稅收雖創新高，但全台贈與稅收截至10月為止僅約201.7億元，較去年同期衰退19.8%。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，贈與稅每年有免稅額達244萬元，資產階級利用該額度，年年小額移轉以達節稅作用，此觀念逐漸普及，令實際課徵到贈與稅者年年減少。
賴志昶指出，遺產稅免稅額1333萬元，課稅級距則為5621萬元起跳，遠高於贈與稅的免稅額244萬元、課稅級距2811萬元起，因此對於高資產階級而言，身後繼承相對於生前贈與來的有利。此外，繼承不動產免申報契稅與土地增值稅，相較買賣與贈與更具節稅空間；同時，長輩擔心生前贈與資產，下半生較無保障，因此更傾向於身後繼承。
富人集中都會區，六都遺產稅貢獻近九成
另觀察數據，前10月六都遺產稅表現呈現北熱南冷，其中台北市以156.4億元穩居全台龍頭，年增幅更高達25.8%，為六都之冠；而新北市則以50.8億元位居全台亞軍，年成長11.8%；另外，桃園市遺產稅亦有25.7億元的表現，年增10.3%。
反觀中南部三都則呈現衰退，台中市遺產稅截至10月為止，僅實收32億元，較去年同期減少17.2%；台南市則為15.0億元，不僅為六都最末，與去年同期相比亦大減41.2%；高雄市則有42.4億元，年減7.8%；整體而言，六都總計貢獻遺產稅約322.3億元，占全台總稅收比例將近九成，顯示高資產族群仍高度集中於都會區。
股房雙漲助攻，遺產稅收創歷史天量
賴志昶分析，現行遺產稅免稅額為1333萬元，而在今年以前，最低課徵級距都為5千萬元以下，至今年起調高為5621萬元以下，在課徵級距拉高情況之下，稅收仍續創歷史新高，顯示全台今年在台股持續走高、房價高漲情況之下，金字塔階級仍持續累積資產。
專家提醒：善用複合策略傳承
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，在高房價時代下，高資產族群不管是受贈與或繼承不動產，容易超過免稅額度，如資產龐大，屆時恐需繳納高額稅金。因此，高資產族群應即早進行資產規劃，並善用小額資產採分年贈與、鉅額資產則由遺產繼承，搭配信託與保險，複合策略多管齊下，才能有效將財富順利傳承。
資料來源：住商機構
