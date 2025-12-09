「租霸」是每個房東的惡夢，房地產大師兄孔祥合表示，他最近遇到一位靠收租維生的老房東，因為租客拖欠房租不繳，用法律手段又太耗時，於是他選擇「極端」手段，把馬桶塞住、弄爆水管，讓租客上廁所都沖不了水、租不下去，「以損止損」。
收入僅靠繼承小套房租金 遇租霸積欠1年房租
孔祥合表示，整起事件的主角王媽媽，是只靠繼承小套房收租金維生的老人家，卻遇到租客陳先生1年沒繳房租，原本只是拖欠，後來是直接不接電話、不開門，還情緒勒索「我現在沒錢，你逼我也沒用！你不知道我也很努力嗎？」
王媽媽曾尋求警方幫助，但警方也只能兩手一攤，告知她要上法院；律師也表示，提告相當費時，順利的話也要1年半，慢的話2年以上，已經1年沒有收入王媽媽等不起，經過朋友介紹找到孔祥合。
租客一通電話給靈感 水電師傅也嘆：沒見過這種要求
孔祥合向王媽媽表示，官司還是要打，因為那是法律程序，但可能要想一些「法律外」的方法，就在他們苦惱的時候，租客陳先生打來電話，對王媽媽咆哮馬桶不通、無法上廁所，「妳身為房東不用處理嗎？」這通電話讓孔祥合想出一個辦法。
孔祥合請來附近的水電師傅，要求師傅把馬桶「修壞」，把馬通堵得更嚴重、最好完全堵死，更要師傅把水管弄裂，讓整間房子淹水，讓師傅感嘆「這種要求……我真的這輩子沒見過」。隔天陳先生大崩潰，打電話過來痛罵，孔祥合趕緊帶著王媽媽到現場，面對一片狼藉，一臉無辜表達歉意，表示這是水電師傅不專業、管線老舊的原因。
只付重新裝修費送走租霸 房東終於睡得著
孔祥合這時向陳先生提議兩條路，一是繼續在屎尿堆中生活，另一條是拿一筆3萬5000元的搬運費，馬上搬走找新住處。最後陳先生妥協，隔天就拿搬遷費搬走了，留下空蕩蕩、地板毀損、充滿異味的房子，不過因為這樣，王媽媽只要付出廁所裝修的錢，不用經過漫長審判、不用負擔律師費、裁判費、房租損失，相當划算，讓王媽媽終於睡了一個好覺。
最後，孔祥合分享，止損雖然違反人性，但「人生不能被垃圾人給耗死」；他們不爭對錯，只算成本，他最在意的是，如何用最少的錢完成一樣的目的；官司打下去就是好幾個，官司是會繁殖的。孔祥合提醒房東們，面對租霸問題，「別把時間花在無謂的情緒爭執上，而要專注在如何止損解決問題。能不進法院解決，才是最高明的手段。」
資料來源：孔祥合
