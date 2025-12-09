迎接雙12優惠戰，拿坡里表示，即日起內用、外帶「8塊烤雞199元」，平均一塊烤雞25元有找、比買一送一便宜！還有3塊炸雞優惠105元。年底宣布聯名《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》，4款套餐送「海綿寶寶木漿海綿」可愛周邊快收。三商炸雞表示，年終慶「灑粉酥炸棒腿」特價99元、「雞腿酷滋桶」特價199元，還有「買3送3」炸雞優惠一次看。《NOWNEWS今日新聞》記者整理最新炸雞優惠，本文提供給讀者一次掌握。
拿坡里：8塊烤雞199元！3塊炸雞105元 聯名《海綿寶寶》套餐
雙12迎接年末聖誕與跨年，拿坡里推出炸雞、披薩、烤雞優惠滿足聚餐派對需求，即日起至12月18日，內用或外帶「8塊烤雞」特價199元！爽吃2塊雞腿＋2塊腿排＋2塊雞翅＋2塊微辣青花椒雞翅，相當於一塊烤雞25元有找，對比原價520元、比買一送一便宜。
同時，拿坡里還有「3塊炸雞」特價105元（原價195元）、平均每塊35元；而新品大披薩更下殺「買一送一」特價490元。
提醒大家，烤雞不可更換為炸雞；炸雞可加價升級為炸雞腿，雞肉部位恕不挑選。優惠活動限門市，外送平台及西湖店不適用。
拿坡里表示，年末攜手《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》推出4款限量聯名套餐，外帶「大披薩＋6塊炸雞＋6塊烤雞＋2瓶1250ml飲料」960元起，活動期間購買任一套餐，即可獲得「海綿寶寶木漿海綿」乙個（贈品共有四款造型，兼具收藏性與實用性，限量贈完為止）。
三商炸雞：雞腿桶199元、灑粉酥炸棒腿99元！比買一送一便宜
三商炸雞表示，年底強檔優惠「最炸年終慶」，即日起至12月22日，經典炸雞下殺超狂優惠，內用或外帶「雞腿酷滋桶」特價199元（原價410元），內含兩隻酷樂雞腿與一斤重的滋汁腿排塊；還加碼「灑粉酥炸棒腿」特價99元（原價149元）、「三隻墨西哥醬辣雞腿」加送「三塊義式炸雞」特價225元（原價420元）。
資料來源：拿坡里、三商炸雞
