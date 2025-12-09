我是廣告 請繼續往下閱讀

立威廉罹患甲狀腺癌 2次手術花400萬

▲立威廉罹患甲狀腺癌二期，已經透過2次手術取出3公分、1.1公分的腫瘤。（圖／翻攝自Instagram／leonjaywilliams）

甲狀腺癌初期0症狀 發現常已是晚期

▲醫師提醒，若發現自己有「聲音無故沙啞、喉嚨卡卡的、咳血」症狀，建議就醫檢查是否為甲狀腺出問題。（示意圖／取自Shutterstock）

甲狀腺癌應盡早治療 預後都很不錯

透過《天國的嫁衣》、《綠光森林》等偶像劇走紅的49歲新加坡男星立威廉，；罹患甲狀腺癌目前並無特定原因，過去知名女星徐若瑄、馮提莫也曾罹患，高雄榮民總醫院醫學科主任諶鴻遠表示，甲狀腺癌前期並無明顯症狀，立威廉2014年和圈外女友結婚後逐漸淡出螢光幕，近期爆出罹患甲狀腺癌二期，諶鴻遠指出，甲狀腺癌是內分泌系統最常見的癌症，每年平均新增5000例，且女性發生率是男性的3倍，常見於二個年齡層高峰，分別是「20至30歲，以及50歲以上」；諶鴻遠提及，甲狀腺癌一期的腫瘤仍局限於甲狀腺的腺體內，尚未擴及到淋巴及正常組織，10年統計存活率為95%至99 %；；但到了第三期淋巴轉移，影響氣管或食道，病情會急轉直下，存活率七成；第四期若嚴重頸部淋巴及遠離轉移，存活率不到五成。中國醫藥大學新竹附設醫院一般外科主治醫師古君平則說明，；以最常見的乳突狀甲狀腺癌為例，若能早期手術切除，搭配定期追蹤，大多數病人的存活情形都很不錯。古君平補充，甲狀腺癌的確切成因尚未明確，可能與輻射暴露、家族史等因素有關，