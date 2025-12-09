我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮天王星大樓在去（2024）年 4 月 3 日強震中轟然倒塌，一名康姓女老師為了回家尋找走失的愛貓，不幸遭瓦礫壓死，上百住戶至今仍因失去家園而四散。事隔一年多，花蓮地檢署公布偵查結果，指出大樓從 1984 年興建起便存在重大結構缺失，甚至連結構計算的最基本數據都大幅低估，耐震能力嚴重不足，終於在 7.2 強震下釀成悲劇。檢方已依過失致死罪起訴建商陳姓負責人，並請求法院從重量刑。檢調調查，天王星大樓由陳姓建商與經理謝男共同負責興建，再委由曹姓建築師進行設計與監造，並聘請陳姓土木技師製作結構計算書。然而整份結構計算書的錯誤離譜到難以置信。檢方指出，技師低估靜載重達 34.2％，相當於少算了 1189 噸；水平地震力也少算 28.4％，等於結構設計未能反映實際可能承受的地震力強度。此外，計算書中採用的一樓樓高與圖說不符，導致一樓樑柱在設計階段就已配筋不足。建築師未盡查核義務，竟直接在錯誤的結構計算書上簽證，使整份不合格的設計順利通過程序。施工端的狀況同樣問題連連。身為營造公司負責人的陳姓建商，依法應負責監督工地施工是否依照核准圖說進行，但檢方發現，多項施工內容與設計明顯不符，包括柱箍筋間距由原本規定的 10 公分擅自增加至 15 公分，主筋搭接長度也不足約三成。這些缺失使鋼筋實際強度僅能發揮約 70％，整體耐震能力大幅降低。2024 年 4 月 3 日上午，規模 7.2 強震襲擊花蓮，當地測得最大地動加速度達 458.01 gal (cm/s^2)。因大樓結構原本就存在設計與施工缺陷，一樓柱在首次劇烈晃動中損壞，僅 13 分鐘後整棟建物便向南側傾倒。當時康姓女老師因返回家中尋找愛貓，仍在一樓處遭倒塌建物壓住胸部，最終因創傷性窒息身亡。檢方指出，經理謝男與土木技師陳男已經死亡，依法不起訴；建築師曹男迄今未到案，已被通緝。至於唯一在案的陳姓建商，在調查中否認疏失，並試圖將責任推給已過世的同事，毫無悔意。檢方認為他長期怠忽管理，導致建物在興建階段就已存在重大瑕疵，也讓原本可以把關施工品質的機制形同架空，最終釀成多人流離失所、教師枉死的悲劇，因此請求法院從重量刑。