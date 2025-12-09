我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《鏡週刊》報導，民眾黨主席黃國昌涉貪風暴持續擴大，為避免串、滅證，檢調近日極可能首度約談凱思國際負責人李麗娟，由於她是黃最關鍵的防火牆，一旦遭突破心防，黃利用凱思收錢辦事的貪汙罪行恐將如骨牌一一倒下，面臨至少7年以上的刑責。對此，黃國昌今（9）日回應，他不會姑息，已提起民刑事告訴，絕不容此等宵小鼠輩禍亂國家。根據《鏡週刊》報導，檢調近日可能約談黃最關鍵的防火牆、凱思國際負責人李麗娟，直指黃藉凱思收錢辦事的貪汙罪行恐一一浮現，至少面臨7年以上刑責。另該報導也指出，黃國昌的姻親、高翬表弟與友人臨櫃存款、現金成立凱思國際，而該名L姓姻親與友人和凱思營運毫無關係，恐是奉命代辦存款進公司帳戶。對此，黃國昌回應，黨檢媒三位一體再度進化，從偵查亂公開，到如今連檢調何時要約談哪些對象，《鏡週刊》都可以「暸若指掌」，儼然在幕後指揮，民進黨為打擊政敵，不惜敗壞我國司法公正，「以黨領政」、「以鏡領檢」，也無怪乎人民對司法的信任度直直落，更坐實民眾黨前主席柯文哲所言，檢察官是大罷免大失敗很重要的因素。黃國昌強調，對於《鏡週刊》持續冷飯熱炒、捏造不實報導，故事一變再變，從原先指控涉及港資、中資，如今絕口不提，到抹黑黃國昌的姻親匯款成立凱思公司，被黃國昌打臉後改口注資，今日又二度改口臨櫃存入，連是哪一位姻親都可以換個對象繼續潑糞，除說法反覆外，還胡亂波及無辜之人、跟監偷拍未成年孩童，面對這些卑劣行徑，黃國昌不會姑息，已提起民刑事告訴，絕不容此等宵小鼠輩禍亂國家。