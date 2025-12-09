我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰今（9）日出席與商業領袖座談會，對於中央政府總預算與1.25兆軍購特別條例卡關，對此卓榮泰喊話在野，立院現在最重要的兩件事莫過於此，一件是關係人民、一件是關係國家主權與安全，但立院卻步步進逼、層層圍堵，提出許多現在不該花這麼多時間討論的議案，像是 《國籍法》與中配六改四，這都不是現在最急迫的，強調只要能好好審議中央政府總預算、強化防衛韌性特別條例與預算，「其他的都可以坐下來談，行政院無所不能談」。卓榮泰說，現在立法院最重要的是兩件事情，一件是趕快審明年的中央政府總預算，這是攸關明年政府能否順利施政，來好好國家發展、照顧人民最關鍵的總預算，另一方面是盡快審查強化防衛韌性的特別條例跟預算。卓榮泰說，中央政府總預算與強化防衛韌性特別條例，一件是關係人民、一件是關係國家主權與安全，但立法院卻是步步進逼、層層圍堵，提出了許多現在不應該花這麼多時間來討論的議案，像是 《國籍法》與中配六改四，這都不是現在最急迫的。卓榮泰表示，行政院心心念念、最在意的就是明年施政是否能順利，也要向商業界先進表達很多國家重大建設會依序進行，但若沒有中央政府總預算，所說的都成為一種想法，不能成為一種做法。卓榮泰表示，只要立法院好好審議中央政府總預算、強化防衛韌性特別預算與條例，「其他的都可以坐下來談，行政院無所不能談」。最後卓榮泰說，政府為的就是讓人民能夠得到照顧、國家能夠持續發展、主權能夠受到保障、安全能夠勇敢的來捍衛，「就是這樣如此而已，沒有其他的要求」。