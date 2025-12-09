我是廣告 請繼續往下閱讀

主打女性小產調理、月經調理的天一愛本草生技，遭檢警認定販售含「生化湯」「十全大補湯」藥性成分的未許可藥品，甚至在主管機關要求下架後，被指仍封鎖政府IP位置並透過海外網站續賣，取得166萬餘元不法所得。台北地檢署依違反《藥事法》起訴負責人朱耿慶、營運長白凱文、幹部黃鼎文與法人公司。不過天一愛發出聲明，強調產品為其他公司研發並銷售多年，自家僅負責通路經銷，並未參與生產與研發過程。檢方調查指出，天一愛三人自2022年起取得「愛小月」「月經調理」系列配方及藥液比例，委託合作藥廠製作，再於官網與MOMO、PChome、蝦皮等網購平台販售。銷售頁面宣稱可協助小產後排惡露、調理經期等功效。衛福部在去（2024）年11月取得產品成分資料後認定，其中內容物分別屬生化湯、十全大補湯的加減方，依法皆屬藥品。由於天一愛未取得藥品許可證，產品被認定為偽藥。主管機關隨即要求下架，北市衛生局也前往公司稽查。然而檢調指出，天一愛得知產品被認定為偽藥後，仍持續販售，並蒐集及封鎖檢、警、衛生單位的IP，阻絕查緝人員進入官網確認是否仍在販售，另架設香港網站持續銷售，直至去年12月19日才完全下架，期間獲利166萬4410元。對於外界質疑，天一愛本草生技發布正式聲明表示，涉案的「愛小月」「月經調理」系列產品早在天一愛成立前，即由「天一藥廠公司」負責產品開發、生產與銷售超過十年；後續月經調理產品亦由「天一本草公司」研發與製造，天一愛僅為其後端通路經銷，公司從未參與配方設計、研發或製造。聲明強調：「天一愛與天一公司為不同法人，並無從屬關係。」天一愛並指出，本案起訴將天一愛視為與研發、生產單位相同責任，公司認為並不完全公平，保留法律救濟權並不排除上訴。聲明中也呼籲媒體基於事實脈絡平衡報導，避免造成角色誤解與商譽損害。北檢則痛批被告等人明知產品屬偽藥仍持續上架販售，行為漠視國民健康，故依法提起公訴，由法院進一步審理裁量。