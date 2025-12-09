林鳳營重返好市多（Costco）了！味全旗下鮮乳品牌「林鳳營」因母公司捲入食安事件，味全商品遭波及抵制，林鳳營也從好市多消失，鮮奶霸主頭銜讓人。如今時隔 9 年，林鳳營鮮乳重返好市多，會員直擊「很多人在買」，引發「台灣人健忘」感嘆。不過，有內行認為，品牌重新上架好市多，是藉此釋放「I'm back！」訊息。
消失 9 年重返好市多！價格、乳源曝光
「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團近期發布，「Costco 林鳯營鮮乳，回來了！」標示產地為雲林崙背地區，每罐 3.685 公升升全脂鮮乳，售價 229 元，換算每公升 62.14 元。味全也證實，林鳳營自12月起，已經重回好市多通路。
相比好市多自有品牌科克蘭 (Kirkland Signature) 全脂鮮乳，通常是1.89公升裝兩瓶 (共3.78公升)，原價約落在 249 - 274元，換算下來每公升約 66 - 72元。
貼文引發討論，留言區仍有不少網友表示「堅決不買」，紛紛留言「看到logo就跳過」、「你的消費決定廠商的態度」。但也有人留言說「崙背乳源好好喝」、「這價錢是10年多前的價錢」、「支持在地酪農」。
賣場只是訊號？內行揭「團購戰場」更驚人
不過，有網友點出，大家買與不買，對林鳳營來說沒差，因為「它只是藉此釋放訊號：I'm back！」他說，味全目前銷售策略是打團購，大部分團購客群只要便宜就買單，沒有什麼品牌抵制的意識。「團購店全都在開團林鳳營鮮奶，200ml紙盒裝10元，非常搶手，一間店開一次就能賣出上萬罐」。
不怕再遭抵制？好市多回應：嚴格把關品質
林鳳營重返好市多是否會又遭抵制？好市多回應媒體表示，一向將商品品質與會員購物體驗視為最重要的核心，對於所有上架商品皆有嚴格的品質把關機制，確保提供給會員的商品皆安全無虞、品質穩定。
資料來源：Costco好市多 商品經驗老實說
我是廣告 請繼續往下閱讀
「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團近期發布，「Costco 林鳯營鮮乳，回來了！」標示產地為雲林崙背地區，每罐 3.685 公升升全脂鮮乳，售價 229 元，換算每公升 62.14 元。味全也證實，林鳳營自12月起，已經重回好市多通路。
相比好市多自有品牌科克蘭 (Kirkland Signature) 全脂鮮乳，通常是1.89公升裝兩瓶 (共3.78公升)，原價約落在 249 - 274元，換算下來每公升約 66 - 72元。
貼文引發討論，留言區仍有不少網友表示「堅決不買」，紛紛留言「看到logo就跳過」、「你的消費決定廠商的態度」。但也有人留言說「崙背乳源好好喝」、「這價錢是10年多前的價錢」、「支持在地酪農」。
不過，有網友點出，大家買與不買，對林鳳營來說沒差，因為「它只是藉此釋放訊號：I'm back！」他說，味全目前銷售策略是打團購，大部分團購客群只要便宜就買單，沒有什麼品牌抵制的意識。「團購店全都在開團林鳳營鮮奶，200ml紙盒裝10元，非常搶手，一間店開一次就能賣出上萬罐」。
不怕再遭抵制？好市多回應：嚴格把關品質
林鳳營重返好市多是否會又遭抵制？好市多回應媒體表示，一向將商品品質與會員購物體驗視為最重要的核心，對於所有上架商品皆有嚴格的品質把關機制，確保提供給會員的商品皆安全無虞、品質穩定。
資料來源：Costco好市多 商品經驗老實說