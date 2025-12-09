我是廣告 請繼續往下閱讀

中興電（1513）11月營收達新台幣23.2億元，月增4.6%、年增2%，法人機構表示，隨著業主缺工問題逐漸改善，加上第四季工程旺季來臨，營收表現符合預期，估今年每股獲利（EPS）8.2元。中興電自結11月合併營收23.21億元，年增2.08%；前11月合併營收248.82億元，皆創同期新高。中興電指出，中興電11月營收成長主因是台電拉貨速度加快、海外市場營收及獲利都成長所致。中興電第三季合併毛利率25.87%，是5季以來高點，第三季營業利益率19.11%，是6季以來高點，也是歷年單季第3高。展望今年和2026年營運，中興電先前指出，今年除了重電事業，各事業單位業績同步成長，預估今年業績成長幅度可到兩位數百分比，預估明年業績也可成長兩位數，包括台灣、中國、海外市場成長可期，存貨持續消化，到明年獲利持續看佳。法人機構表示。展望中興電2026年營運，受惠業主缺工問題改善、2025年短期天氣影響結束，預期2026年重電設備出貨將恢復正常，並改善產品組合，預估2026年營收338億元，年增19.8%，毛利率29.1%，稅後純益60.7億元，年增46.1%，EPS進一步成長為12元。考量業主缺工問題逐步解決，中興電今年下在半年營運陸續恢復正常，因此，持續看好營運後市表現。