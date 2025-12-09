我是廣告 請繼續往下閱讀

▲玩家將在本事件中，與「同伴」一起突破各式各樣的區域，挑戰擊敗藏身在最深處的強敵。（圖／業者提供）

Bandai Namco Entertainment Inc.所發行之App Store、Google Play專用智慧型手機遊戲《SD鋼彈 G世代 永恆》現已更新，推出了全新改版的地圖事件「大規模攻略戰Vol.1」、以及新增了UR「天帝鋼彈（EX）」／UR「拉烏‧魯‧克魯澤」、UR「肯普法（EX）」／UR「米海爾‧卡明斯基」等陣容的精選機體補給。「大規模攻略戰Vol.1」已於12月8日登場。「大規模攻略戰」為「地圖事件」改版升級而成的新事件，添加了新要素「同伴」角色及單位，他們將會參與事件戰鬥，並可加以強化。攻略事件，讓「同伴」加入陣營吧！▼大規模攻略戰簡介▼玩家將在本事件中，與「同伴」一起突破各式各樣的區域，挑戰擊敗藏身在最深處的強敵。本事件中將使用專用的行動點數「PP」。在「大規模攻略戰」中，「同伴」角色及單位將會陪伴玩家一同參與本事件的戰鬥。推進攻略進度後，可強化「同伴」的稀有度、LV、突破界限階段等要素。在事件結束時，「同伴」可維持事件中的強化狀態加入玩家陣營。