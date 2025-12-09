我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委羅智強的辦公室主任、新北市汐止區議員擬參選人何元楷昨（8）日被網友爆料，從國小霸凌多位同學到國中，包括蓄意肢體推擠、嘲笑、潑水、吐口水等行為。對此，何元楷已發文表示願和當事人共同釐清事情始末並致歉，但他仍不清楚爆料的人是誰。同時，和何元楷從小同班、現也住同社區的好友楊先生出面則聲援表示，何元楷完全不可能欺負、霸凌同學，此事是無中生有。針對何元楷遭爆疑似從小就愛霸凌同學，其好友楊先生今接受《CNEWS匯流新聞網》專訪，他說何元楷完全不可能欺負、霸凌同學，此事完全無中生有，恐是政治操作。楊先生提到，他和何元楷同班多年，從未看過任何霸凌行為。甚至，他國小時有次和何元楷一起出去打棒球，大家在一處廢棄大樓內的廢棄物中發現一隻受困幼貓，何元楷還帶頭和大家花了3小時救出小貓，是個愛護動物的人，不會是霸凌者。此事源於一名自稱何元楷昔日國小同校不同班的網友，他昨在Threads上爆料指出，何元楷自小學起就霸凌同學，曾有在走廊上推撞、鞋子灌水、嘲笑、藏書包等行徑，何元楷則在第一時間發聲表示，雖然他還不知道那位發文的同學是誰，但懇切地希望有機會這位同學見面、了解彼此的想法，如果他小時候的言行讓這位同學覺得受傷、不舒服，他願意誠摯地致上歉意。