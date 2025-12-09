我是廣告 請繼續往下閱讀

▲親子共學體驗SEL課程。（圖／新北市政府教育局提供）

▲魔術表演活動讓孩子們綻放燦爛笑容。（圖／新北市政府教育局提供）

在自然裡學習，在陪伴中成長！新北市教育局舉辦「特教家庭日公益活動」11月16日邁入第13年，以「動物森活 家倍幸福」為主題，於新竹縣綠世界生態農場熱鬧登場。共有80組特教家庭、近400位親子齊聚，在大自然懷抱中透過動物互動與親子體驗，學習自我覺察與合作表達，促進家庭情感連結，度過一場結合自然與心靈的幸福假期。教育局長張明文表示，新北市長期關注特教學生的全人發展與家庭支持，感謝微星科技、臺灣大車隊、台灣樂活協會、中華民國自閉症基金會及綠世界生態農場等夥伴的熱情參與，攜手實踐ESG與SDGs永續精神，讓教育公益與社會關懷同行。他強調：「教育不只在課堂，更延伸到家庭與生活現場，讓每個孩子都能在被理解與被接納中綻放自信。」活動現場洋溢著笑聲與感動，小宥（化名）第一次參加大型戶外活動，原本害羞的他在創作課程中主動分享作品，開心地說：「這是我開心的顏色。」媽媽感動地笑著說：「孩子以往不太願意表達，這次能勇敢說出心情，就是最大的成長。」另一位小晞（化名）行動不便，卻在音樂課程中堅持與同學合奏節奏樂曲，完成每一個節拍，贏得現場熱烈掌聲。父親動容表示：「這份笑容，是我們最珍貴的禮物。」隨著陽光灑落，家庭們在生態導覽員帶領下與羊駝、樹懶等動植物近距離互動，感受自然的療癒力量；午餐時分，親子們席地共享餐點與笑聲，園區瀰漫著溫暖與幸福的氣息，留下滿滿笑容與感動的回憶。教育局表示，自活動開辦以來，已有數千組家庭參與，特教家庭日不僅是一場親子共遊，更是一堂融合教育與情感的生命課。透過自然探索與情緒學習，孩子學會表達、包容與欣賞，也讓家庭關係更緊密。未來，市府將持續整合企業與社會資源，打造更友善共融的教育環境，讓每位特教學生與家庭都能在愛與支持中「家倍幸福、學習無礙」。