最近冬天到了，不少人開始清理運轉整個夏秋的冷氣機以及電風扇，但許多人總是嫌拆下整個電風扇清洗非常麻煩，好奇是否有懶人清潔法？全聯就表示，民眾可以使用柔軟精直接加水稀釋後，用抹布擦扇葉以及外殼，不僅能快速去污，還可以形成防沾的薄膜，是冬天電風扇要收工之前必做的保養程序！
洗電風扇免拆下來水洗！全聯1招「灰塵全脫落」
全聯在官方網站「全聯生活小百科」教學「電風扇的灰塵遠離術」，表示如果電扇吹久了總是會有灰塵，每次清潔完過沒有多久又會有堆積，這時候就可以使用妙招，用柔軟精加水稀釋之後，拿抹布擦拭外殼以及扇葉。
如此一來就不需要把整個電風扇頭拆掉，只需要拆前蓋擦拭過後就能裝回，乾淨又快速。全聯表示，透過柔軟精搭配抹布擦拭，可以讓柔軟精中的關鍵成分「介面活性劑」反靜電效果發揮功效，能降低吸附力，日後也能減緩灰塵再堆積。
柔軟精不只能拿來清電扇！家事達人也超推薦
事實上，柔軟精不只能夠拿來清理電風扇，日本家事達人吉田徹也就表示，其實像是柔軟精、潤髮乳及洗髮精這些清潔用品之所以能夠去除靜電，關鍵在於其中添加「表面活性劑」，表面活性劑可以隔絕靜電，如果塗抹在帶有靜電的牆壁上，就可以製造出一層離子層來防止靜電吸引空污粒子附著而形成灰塵。
吉田徹也提到，柔軟精是最適合製作隔塵抹布的原料溶劑，因為柔軟精作為洗衣溶劑，大多都會清楚在瓶身標明應該稀釋的濃度，民眾只要按照說明加水稀釋，將抹布泡入之後就能夠做出抗靜電除塵抹布，擦拭在各種家具上，不僅去污還可以讓灰塵堆積速度變慢。
不是你家冷氣需要吹到22度！是你電風扇沒有洗乾淨
然而這個夏秋季節過去，你家的電費帳單還好嗎？雖然這幾個月天氣非常酷熱，但其實冷氣完全不需要開到22度低溫，很多人都只是電風扇沒有清潔乾淨，導致電扇循環的效能大幅度降低。
《NONWEWS》記者真的實測過充滿灰塵的電扇，冷氣就算開24度還是覺得悶熱，但如果洗乾淨電扇直吹，冷氣只要開27度甚至還會冷，有時候真的不是你家冷氣27度不會涼，只是輔助循環的功臣「電風扇」你沒有洗乾淨而已！隨著冬季即將來臨，偶爾可能白天還是因為晴朗而感到微熱，還是會用到電扇，想要省電又吹涼，不管是整組拆卸還是用家事達人推薦招數，趕快清理一下你家的電風扇吧！
資料來源：全聯官網生活小百科
我是廣告 請繼續往下閱讀
全聯在官方網站「全聯生活小百科」教學「電風扇的灰塵遠離術」，表示如果電扇吹久了總是會有灰塵，每次清潔完過沒有多久又會有堆積，這時候就可以使用妙招，用柔軟精加水稀釋之後，拿抹布擦拭外殼以及扇葉。
如此一來就不需要把整個電風扇頭拆掉，只需要拆前蓋擦拭過後就能裝回，乾淨又快速。全聯表示，透過柔軟精搭配抹布擦拭，可以讓柔軟精中的關鍵成分「介面活性劑」反靜電效果發揮功效，能降低吸附力，日後也能減緩灰塵再堆積。
事實上，柔軟精不只能夠拿來清理電風扇，日本家事達人吉田徹也就表示，其實像是柔軟精、潤髮乳及洗髮精這些清潔用品之所以能夠去除靜電，關鍵在於其中添加「表面活性劑」，表面活性劑可以隔絕靜電，如果塗抹在帶有靜電的牆壁上，就可以製造出一層離子層來防止靜電吸引空污粒子附著而形成灰塵。
吉田徹也提到，柔軟精是最適合製作隔塵抹布的原料溶劑，因為柔軟精作為洗衣溶劑，大多都會清楚在瓶身標明應該稀釋的濃度，民眾只要按照說明加水稀釋，將抹布泡入之後就能夠做出抗靜電除塵抹布，擦拭在各種家具上，不僅去污還可以讓灰塵堆積速度變慢。
然而這個夏秋季節過去，你家的電費帳單還好嗎？雖然這幾個月天氣非常酷熱，但其實冷氣完全不需要開到22度低溫，很多人都只是電風扇沒有清潔乾淨，導致電扇循環的效能大幅度降低。
《NONWEWS》記者真的實測過充滿灰塵的電扇，冷氣就算開24度還是覺得悶熱，但如果洗乾淨電扇直吹，冷氣只要開27度甚至還會冷，有時候真的不是你家冷氣27度不會涼，只是輔助循環的功臣「電風扇」你沒有洗乾淨而已！隨著冬季即將來臨，偶爾可能白天還是因為晴朗而感到微熱，還是會用到電扇，想要省電又吹涼，不管是整組拆卸還是用家事達人推薦招數，趕快清理一下你家的電風扇吧！