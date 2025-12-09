我是廣告 請繼續往下閱讀

洗電風扇免拆下來水洗！全聯1招「灰塵全脫落」

用柔軟精加水稀釋之後，拿抹布擦拭外殼以及扇葉。

可以讓柔軟精中的關鍵成分「介面活性劑」反靜電效果發揮功效，能降低吸附力，日後也能減緩灰塵再堆積。

▲全聯教學懶人清潔電扇方法，不用整組拆卸，用柔軟精搭配抹布就可以擦拭乾淨。（圖/全聯官網生活小百科）

柔軟精不只能拿來清電扇！家事達人也超推薦

表面活性劑可以隔絕靜電，如果塗抹在帶有靜電的牆壁上，就可以製造出一層離子層來防止靜電吸引空污粒子附著而形成灰塵。

柔軟精是最適合製作隔塵抹布的原料溶劑，因為柔軟精作為洗衣溶劑，大多都會清楚在瓶身標明應該稀釋的濃度

▲柔軟精加上水稀釋之後，利用抹布擦拭各種家具，都可以製造一層離子層來防止靜電吸引空污粒子附著而形成灰塵。（圖／NOWNEWS資料照）

不是你家冷氣需要吹到22度！是你電風扇沒有洗乾淨

但如果洗乾淨電扇直吹，冷氣只要開27度甚至還會冷，有時候真的不是你家冷氣27度不會涼，只是輔助循環的功臣「電風扇」你沒有洗乾淨而已！