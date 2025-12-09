我是廣告 請繼續往下閱讀

媒體報導，空軍一架F-16V戰機，從台東空軍基地起飛，飛行員在進行帶大G力動作時，瞬間發生空中大G昏迷狀況，導致戰機失控，2萬呎高空，急速墜下降到6000呎，所幸飛行員及時甦醒將飛機拉高飛行高度。對此，空軍司令部今（9）日表示，將持續實施人員重量訓練與風險評估，確維飛行安全。根據《中國時報》報導，空軍一架編號6669的F-16戰機，昨日從台東空軍基地起飛，進行基本空防訓練時，因為帶大G力動作，飛行員瞬間發生空中大G昏迷狀況，導致戰機失控，從2萬呎高空，急速墜落到6000呎。該名飛行員在經過僚機急多次呼喚後清醒，瞬間穩定機身拉平，最後平安降落，讓僚機及塔台嚇出一身冷汗，據了解，該名飛官已有兩次大G昏迷紀錄，未來恐遭到停飛命運，也顯示空軍飛行員訓練時所需面對的危險與精實程度。針對媒體報導「空軍F-16飛官大G動作昏迷」，空軍司令部表示，台東基地F-16戰機日前執行例行訓練時，發生飛行員短暫G力昏迷現象，立即停止課目操作，由長機隨伴返場安降。空軍司令部進一步表示，戰機操作需要保持最佳體能及專注力，並落實抗G動作，本部將持恆實施人員重量訓練與風險評估，確維飛行安全。