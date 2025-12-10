2025年全台聖誕活動全面開跑，各地從濃厚節慶燈飾到整點飄雪、市集與大型演唱會應有盡有。北部以新北歡樂耶誕城以馬戲團嘉年華為主題打頭陣，還有德國聖誕市集、華泰名品城等聖誕主題。南部有高雄夢時代、草衙道主打威尼斯河岸與雪境童話場景；台南以整城市集、點燈與演唱會串聯每個週末；屏東打造最強聖誕村，雙主燈、雪花、遊行、市集一次到位。《NOWNEWS今日新聞》整理全台聖誕活動資訊，提供給讀者一次看。
🟡北部聖誕節活動一次看
◼︎新北歡樂耶誕城「馬戲團嘉年華」
這次以「馬戲團」為主題，結合LINEFRIENDS打造30多座燈飾、3D彩幕與互動裝置。周邊天橋也換上「空中飛人」、「火圈」、「彩旗」等光影主題，散步就像走進移動式馬戲團。
時間：11月14日（五）至12月28日（日）
地點：新北市市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園、府中商圈、新北板橋轉運站
◼︎台北統一時代百貨「愛．Sharing」
今年聖誕主題走「威尼斯」風格，從嘉年華面具、歌德式柱體到貢多拉意象，整個信義區化成一座水都舞台，13米高主樹與多組宮殿造景非常好拍。
時間：11月14日（五）至2026年1月1日（四）
地點：台北市信義區忠孝東路五段8號
◼︎微風告白大道「粉色心形森林」
微風廣場以粉色燈海打造「會發光的森林」，走進去就像置身夢境，是每年最受情侶歡迎的冬季告白景點，館內也都有不同風格聖誕裝置。
時間：12月3日（三）起
地點：微風信義、微風南山愛心樹燈告白大道
◼︎台北耶誕愛無限
台北市新生南路與大安森林公園整段都換上聖誕燈景，並舉行耶誕音樂會，從民歌到流行樂都有，適合散步與拍照。
時間：11月29日（六）至2026年1月1日（四）
地點：台北市大安區新生南路一至三段、大安森林公園
◼︎「台北101聖誕傳情」點燈告白
「台北101聖誕傳情」點燈告白可用LED大樓外牆秀出告白、祝福或求婚訊息，每組內容會播放12次，是耶誕夜限定的高樓浪漫儀式。
時間：12月24日（三）、12月25日（四）
申請期間：即日起至11月30日（日）23時59分截止
費用：每組5萬元（含稅）
地點：台北101
◼︎公館聖誕季
自來水園區打造夜間燈飾加上白天花卉造景，並有聖誕音樂會，整個園區氣氛輕鬆不商業化，很適合家庭溫馨小旅遊。
時間：11月29日（六）至12月31日（三）
地點：台北自來水園區（台北市中正區思源街1號）
◼︎德國聖誕市集（圓山／新北／桃園）
以德國傳統市集為主軸，有熱紅酒、香腸、德國豬腳、手作聖誕甜點等，還有聖誕老人與舞台演出，是北部最有人情味的市集之一。
活動日期：11月28日（五）至11月30日（日）
活動時間：11:00至22:00
活動地點：圓山花博公園長廊廣場（台北市中山區玉門街1號）
活動日期：12月5日（五）至12月7日（日）
活動時間：11:00至22:00
活動地點：新北市市民廣場（新北市板橋區中山路一段161號）
活動日期、時間：12月13日（六）11:00至20:00、12月14日（日）11:00至18:00
活動地點：桃園藝文廣場（桃園市桃園區中正路1188號）
◼︎桃園華泰名品城「Gloriday Cheers!」
園區布置成復古飯店、飄雪聖誕樹與百老匯舞台，還有聖誕市集、煙火秀與10周年活動，整座商場就是大型戶外拍照棚。
時間：11月21日（五）至2026年1月1日（四）
地點：華泰名品城（桃園市中壢區春德路189號）
◼︎2025新竹FUN聖誕
今年「新竹FUN聖誕」以「光×科技×童話」為主題，串聯新竹火車站、東門城與護城河畔，透過百年車站光雕展演、站前主燈「逐夢之樹」、光環境造景及歐式聖誕市集，打造沉浸式冬季光之旅。
時間：12月5日（五）至12月31日（三）
地點：新竹火車站／東門城／護城河畔
◼︎六福村「墓碑鎮黑色耶誕」
六福村延續萬聖風格，把聖誕節變成暗黑版嘉年華，有黑色耶誕遊行、限定表演、沉浸式街區，甚至推出戰斧牛排套餐，可同時玩樂、拍照、看秀。
時間：11月22日（六）至2026月1月2日（五）
地點：六福村（新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號）
🟡中部聖誕節活動一次看
◼︎台中耶誕嘉年華
台中耶誕嘉年華以《角落小夥伴》為主題打造5大角色巨型立體氣膜，並設置18米高的「耶誕珍甜」聖誕樹，還有許多充滿台中造型的燈飾。綠川展區則有「幸福快遞」與「耶誕之森」營造聖誕氣氛。
活動時間：12月12日（五）至2026年1月1日（四），平日17:30至22:00、假日14:00至22:00
亮燈時間：12月12日（五）至2026年1月1日（四），每天17:30至22:00
◼︎台中勤美草悟聖誕村
台中勤美草悟聖誕村延伸全區光影設計，「光之道」用40萬顆燈泡打造冬季光廊，前方還有7米聖誕樹、下雪機，晚上散步會有真實「雪景」，另有禮物交易所、市集與快閃活動可以參與。
時間：11月21日（五）至2026年1月5日（一）10:00至23:00
地點：台中草悟道街區（勤美誠品綠園道、金典綠園道商場、PARK2草悟廣場以及勤美術館周邊）
◼︎梨山谷關「山谷燈光節」
梨山谷關「山谷燈光節」在群山之間打造光影展演，谷關與梨山各有主燈與夜間光環境，是台灣最有「自然系聖誕感」的活動。
谷關光環境展演：11月29日（六）至1月25日（日）
梨山光環境展演：12月21日（日）至1月25日（日）
🟡南部聖誕節活動一次看
◼︎台南聖誕燈節
台南市府今年以GoogleMaps整合全市聖誕燈飾佈置燈區、聖誕報佳音活動及推薦拍照打卡點等，推出「2025台南聖誕主題地圖」，提供給遊客一次看全台南的聖誕活動位置。
2025台南聖誕節慶地圖GoogleMaps：https://ppt.cc/fEz8Xx
◼︎2025台南聖誕燈節市集
2025台南聖誕燈節主題聖誕樹則位於中西區運河河樂展區、新營文化中心暨綠川廊帶展區。
亮燈時間：即日起至1月4日（日），每日17:30至22:30
「新營文化中心暨綠川廊帶展區」
時間：12月6日（六）聖誕甜蜜市集14:00至19:30、聖誕點燈晚會17:30至19:30
地點：新營文化中心廣場及綠川廊道
「運河河樂展區」
時間：12月14日（日）15:00至聖誕點燈晚會
地點：台南中西區環河街廣八廣場及河樂廣場西側
◼︎台南好young聖誕跨年系列活動
台南好young聖誕跨年從11月29日（六）一路唱到12月31日（三）跨年夜，6週共有6場演出，分別為3場演唱會、3場親子活動。
親子活動（各場13:00至16:30）
11月29日（六）南科童樂太空站「南科考古館」
12月6日（六）佳里童話太空站「佳里體育公園」
12月13日（六）南紡童趣太空站「東區時代公園」
台南好young演唱會
搖滾耶誕演唱會
時間：12月20日（六）19:00至21:30（暫定）
地點：永華市政中心西側廣場
南瀛草地音樂會
時間：12月27日（六）19:00至21:00（暫定）
地點：新營南瀛綠都心公園
台南好Young跨年演唱會
時間：12月31日（二）19:00至2026年1月1日00:30（暫定）
地點：永華市政中心西側廣場
◼︎台南三井Outlet「超進化奇蹟之光」
台南三井Outlet以8米高Ultraman新春燈樹、科幻怪獸車團以及Ultraman溫泉小屋為亮點，週末固定降雪，適合親子朝聖。
活動日期：即日起至2026年3月1日（六）
雪花秀時間：每週五六日17:00至21:00（每30分鐘一次）
地點：台南三井Outlet（台南市歸仁區歸仁大道101號）
◼︎夢時代「愛．Sharing威尼斯聖誕」
走進高雄版「水影之都」，大運河、里阿爾托橋、貢多拉船伕、聖馬可飛獅被夢時代一次還原，夜晚燈光秀加上週末雪花秀超有節慶感。
活動日期：11月14日（五）至2026年1月1日（四）
地點：高雄市前鎮區中華五路789號
◼︎SKMPark高雄草衙「雪境童話村」
超大型雪境耶誕樹、星幕光廊、北極村冰屋、北極熊家族、雪境迎賓門、聖誕階語都是好拍亮點，每天整點雪花音樂秀加叮叮電車換新裝超有氛圍。
活動日期：即日起至2026年1月1日（四）
地點：高雄市前鎮區中安路1-1號
◼︎2025高雄聖誕生活節（高雄中央公園）
26米聖誕樹坐鎮中央公園，再加上中山路整排串燈以及主燈區雪花、音樂環繞非常有氣氛。11月28日起連三週末有中央聖誕小鎮市集；聖誕黃金週（12月20日至24日）更有落日飛車、滅火器、麋先生、美秀集團等演唱會。
活動日期：即日起至2026年1月4日（日）每日17:30至24:00
地點：捷運中央公園站1號出口
◼︎高雄流行音樂中心「2025高流聖誕趴KMCXMAS」
17米巨型聖誕樹點亮港灣，歐式市集、聖誕童話村、樂團表演、親子活動一次全包，全區免費入場超好逛。
活動日期：12月5日（五）至2026年1月4日（日）
3大主題舞台×13+組演出：12月20日（六）、12月24日（三）至12月25日（四）
街頭互動表演：12月20日（六）至12月21日（日）、12月27日（六）至12月28日（日）
聖誕童話村×歐式市集：12月20日（六）至12月21日（日）、12月24日（三）至12月28日（日）
地點：高雄流行音樂中心（珊瑚礁群、鯨魚堤岸）
◼︎衛武營黃昏市集「花露露的聖誕樂園」
衛武營黃昏市集「花露露的聖誕樂園」亮點包含手作、交換禮物、街頭演出、市集連續舉辦，甜點、手作與聖誕氛圍兼具，很適合親子以及情侶走逛。
活動日期：11月29日（六）至12月21日（日）以及12月25日（四）
主題市集：莓好時光市集、可可聖誕村輪番登場
地點：衛武營都會公園周邊
◼︎2025屏東聖誕節「聖誕村」
整條屏東公園到車站打造14組大型燈飾、雙主燈（聖誕派對、星願聖誕樹）、週末整點雪、遊行派對、市集一次到位，是南部規模最大聖誕活動。
日期：11月28日（五）至2026年1月4日（日）
亮燈時間：每日17:30至22:00（整點展演）
飄雪時間：週六日、國定假日18:00-22:00（整點）
聖誕市集村：12月20日（六）至12月21日（日）16:00至22:00
地點：屏東公園、屏東火車站周邊
🟡東部聖誕節活動一次看
◼︎2025「愛在聖誕・愛在宜蘭」
宜蘭2025「愛在聖誕・愛在宜蘭」舉行聖誕點燈、聖誕燈車繞行、聖誕音樂晚會、摸彩活動。
聖誕音樂晚會、市集時間：員山場12月6日（六）、宜蘭場12月13日（六）、縣府場12月21日（日）
聖誕燈車繞行時間：11月28日（五）至12月19日（五）
聖誕平安夜：12月20日（六）18:00至20:00
◼︎花蓮幸福聖誕城
花蓮市區每年底會以燈飾與舞台表演打造聖誕主題園區，周邊還有露天市集與拍照造景，今年共123個攤位可逛好逛滿。
時間：12月24日（三）至12月28日（日）
地點：府前石雕公園
