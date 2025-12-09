我是廣告 請繼續往下閱讀

▲睦那京在韓國發生小車禍，明天來台行程緊急取消。（圖／記者張一笙攝）

▲睦那京高䠷的身材以及精緻的臉蛋，在台、韓2地有著大批粉絲。（圖／睦那京IG）

25歲洋基工程啦啦隊「洋基女孩」隊長睦那京，原定10日來台練應援舞，怎料，驚傳她今（9）日在韓國發生車禍，稍早，經紀人向《NOWnews今日新聞》證實睦那京因為車禍腰部受傷，已經前往醫院治療，明天確定無法如期來台。經紀人表示，睦那京下午在韓國發生輕微車禍，除了腰部不適之外，其他並無大礙，但為保險起見，她仍前往醫院進行照X光等詳細檢查，明天來台參加應援練習的行程會先取消。韓職樂天巨人隊啦啦隊長睦那京，10月中宣布加盟台灣職籃洋基工程籃球隊，她高中時期便以170公分修長身材與甜美外貌成為關注焦點，2019年考入大學航空服務系後曾短暫離開球場，在2021年被邀請加入SSG登陸者啦啦隊，隔年即升任隊長，成為球團史上最年輕的隊長之一。睦那京2024年回到家鄉附近的樂天巨人隊，並協助新興經紀公司「LUNA」重整應援團，除了親自邀回因傷暫別舞台的崔洪邏、挽留巨人人氣成員朴淡備外，還在2軍聯賽期間同時擔任開場播報、應援總控與啦啦隊隊長，被球迷讚為「能量滿格的靈魂中樞」。