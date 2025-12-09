日本流行天后濱崎步的上海演唱會因為中日政治局勢取消，沒想到，本次巡演的最終站、明年1月10日的澳門場次，疑似也因為中日關係緊張，濱崎步今（9）日發布聲明，確定取消澳門站的演出，形容「非常令人心痛｣、「我們感到非常委屈｣。
沉痛宣布澳門場演出取消 濱崎步和公司研擬補償方案
稍早，濱崎步在IG限時動態發文，指出2026年1月10日的澳門演唱會，她的經紀公司和主辦單位進行協商，結果因為「各種原因」確定無法如期舉行，「上海公演之後再次給大家帶來極大的悲傷和麻煩，還有亞洲各地的諸位粉絲，這次巡演沒能唱完最終場就結束了，對此，我們感到非常的委屈，向TA（粉絲暱稱）表達由衷的歉意...」
濱崎步說，公司正在研擬補償方案，針對購買上海、澳門兩場演出門票的粉絲，未來可能優先取得2026年體育館巡演的門票，她向各位粉絲保證，一定會再安排跟上海、澳門粉絲見面的機會，「請再給我一點時間，爲了不辜負大家的期望，我會盡力而為的！」
上海演出被中方阻撓 濱崎步堅持對空座位開唱
上個月29日，濱崎步原定在上海舉辦演唱會，怎料，開唱前一天下午，官方臨時對外宣布演唱會「因不可抗力因素」取消，由於正值中日政治關係緊張時刻，很明顯是遭到大陸政府阻攔，濱崎步本人也無可奈何。主辦單位表示，除了接受全額退款、向廣大粉絲道歉之外，濱崎步也做出超級敬業的決定，即如期呈現原先的演唱會內容。
即便台下沒有任何一位觀眾，但濱崎步還是將歌單上的曲子從第一首唱到最後一首，並帶著舞者完成這場演出。濱崎步也表示，現場雖然沒有觀眾，但工作人員有錄影，未來會在合適的時機將影片釋出，算是給TA一個交代。
資料來源：濱崎步IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
稍早，濱崎步在IG限時動態發文，指出2026年1月10日的澳門演唱會，她的經紀公司和主辦單位進行協商，結果因為「各種原因」確定無法如期舉行，「上海公演之後再次給大家帶來極大的悲傷和麻煩，還有亞洲各地的諸位粉絲，這次巡演沒能唱完最終場就結束了，對此，我們感到非常的委屈，向TA（粉絲暱稱）表達由衷的歉意...」
濱崎步說，公司正在研擬補償方案，針對購買上海、澳門兩場演出門票的粉絲，未來可能優先取得2026年體育館巡演的門票，她向各位粉絲保證，一定會再安排跟上海、澳門粉絲見面的機會，「請再給我一點時間，爲了不辜負大家的期望，我會盡力而為的！」
上個月29日，濱崎步原定在上海舉辦演唱會，怎料，開唱前一天下午，官方臨時對外宣布演唱會「因不可抗力因素」取消，由於正值中日政治關係緊張時刻，很明顯是遭到大陸政府阻攔，濱崎步本人也無可奈何。主辦單位表示，除了接受全額退款、向廣大粉絲道歉之外，濱崎步也做出超級敬業的決定，即如期呈現原先的演唱會內容。
即便台下沒有任何一位觀眾，但濱崎步還是將歌單上的曲子從第一首唱到最後一首，並帶著舞者完成這場演出。濱崎步也表示，現場雖然沒有觀眾，但工作人員有錄影，未來會在合適的時機將影片釋出，算是給TA一個交代。