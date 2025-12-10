我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署轄區的3家企業單位獲勞動部國家人才發展獎之殊榮，於8日在台北市寒舍艾美酒店，由勞動部所舉辦的頒獎典禮，接受行政院長卓榮泰頒獎表揚，以資鼓勵。勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，高屏澎東分署轄區的台灣電力公司訓練所高雄訓練中心、金屬工業研究發展中心及漢來美食公司等3家企業單位，憑藉著創新的人才培育策略與積極的專業培訓制度，榮獲勞動部國家人才發展獎之肯定。郭耿華說，此次勞動部國家人才發展獎選拔，經評審結果，有全國16家企業、機關、機構團體及非營利組織脫穎而出，獲得勞動部國家人才發展獎之殊榮，而高屏澎東分署轄區的3家企業單位也獲勞動部國家人才發展獎之殊榮。郭耿華指出，國家人才發展獎為我國人力資源領域的最高榮耀，鼓勵企業團體積極培育優秀人才，將人力資本轉化為具競爭力的「智慧資本」，進而帶動產業正向循環，強化國家永續發展的關鍵基礎，獲獎的台電高雄訓練中心以敏捷團隊，追求卓越為目標，推動六大核心訓練，規劃綠能智慧教育訓練園區，建立智慧電網訓練體系，為我國電力人才奠定永續發展基石，而金屬中心因應產業界對移工勞動力需求，發展泰、越、菲、印4國語言學科教材，成功訓練906位移工，為我國勞動力市場持續注入新動能，雙雙獲頒機關團體獎。至於漢來美食公司針對餐飲業人力短缺議題，推動境外人才孵化創新計畫，打造國際化、數位化、多元化培訓體系，為境外實習生量身建立從校園到職場的完整發展路徑，並針對境外實習生在我國就業可能所遇問題，提供語言、生活、文化及職涯發展的全方位支持，有效提升留任率，成功建立可複製的跨國人才養成模式，不僅解決缺工痛點，更創造了企業新價值。郭耿華並指出，在外部環境快速變遷的今日，人才是企業掌握核心競爭力的關鍵，唯有透過持續的教育訓練強化員工職能，企業才能穩健推動轉型發展，而高屏澎東分署長期致力於整合區域資源，提供各項就業服務與職業訓練，明(115)年有企業人力資源提升計畫、小型企業人力提升計畫等多項在職員工訓練補助計畫，自即日起陸續受理申請中，期盼協助企業為轉型升級做好準備。