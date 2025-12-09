我是廣告 請繼續往下閱讀

許瑋甯2021年底和邱澤登記結婚，婚後育有兒子Ian，她約兩個星期前補辦浪漫婚禮，今（9）日出席舞台劇《那一年，我們下凡》彩排記者會，為婚禮後首度露臉，感冒月餘的她抱病受訪，被問及是否會生第二胎，許瑋甯表示，夫妻倆對此均採順其自然的態度，「有當然好，想讓寶寶有個伴。」談到婚禮當天，與邱澤帶著寶貝兒子一同亮相，孩子有沒有哭鬧？許瑋甯笑說：「他還好，滿淡定的，很給我面子。」坦言起初會擔心兒子一下子看到這麼多親友會不適應，沒想到，寶寶表現良好，稱以後帶出門都沒問題。對於演藝圈長輩陳美鳳、張清芳在旁催生第二胎，許瑋甯笑言，前輩們看到小朋友覺得幸福、開心，但沒有真的催，都只是開玩笑，至於和邱澤有沒有生二寶的計畫，她表示，與老公都認為順其自然，當然也很希望兒子有個伴，不過還是要看自己的身體狀況，「先把《下凡》搞定之後，再來搞定小孩！」許瑋甯先前得到A型流感，後來轉為腸胃型感冒，斷斷續續生病1個多月都沒有痊癒，這兩天甚至還發燒到39度，為避免傳染病毒給兒子，除了排戲時全程戴口罩，回家也不能抱5個月的寶寶，只能把臉湊過去兒子腳下，讓他踩踩臉，「不能靠近小孩才是最難受的！」