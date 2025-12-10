我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李政厚在首爾舉行的體育表彰典禮上獲頒「特別功勞獎」，談到明年3月的WBC將再度對決日本，他直接點名大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）

▲上一屆WBC，韓國隊在預賽遭日本徹底壓制，大谷翔平領軍的「侍Japan」一路強勢奪冠，韓國則提前出局，留下巨大遺憾。（圖／美聯社／達志影像）

世界棒球經典賽（World Baseball Classic）倒數進行，韓國隊看板球星、效力於舊金山巨人隊的外野手李政厚（27歲）近日返國領獎時，語出驚人地表示——自己在WBC最想擊敗的對象，就是日本巨星大谷翔平。李政厚在首爾舉行的體育表彰典禮上獲頒「特別功勞獎」，談到明年3月的WBC將再度對決日本，他直接點名大谷翔平：「不覺得神奇了，他是我們應該要打倒、必須擊敗的對手。」韓媒《TopStar News》指出，李政厚強調他對大谷的感受已經完全不同：「第一次在韓國碰到他、或上屆WBC對戰時，大谷給人很新鮮的衝擊。但現在我們在同一個分區，對戰很多次，已經沒有特別的感覺了，就是面對一位非常厲害、值得挑戰的球員。」上一屆WBC，韓國隊在預賽遭日本徹底壓制，大谷翔平領軍的「侍Japan」一路強勢奪冠，韓國則提前出局，留下巨大遺憾。李政厚坦言，韓國球界不能接受與日本差距再度拉大，因此這次比賽的目標非常清楚：「我們不能再被甩開了。大谷是戰鬥必須擊敗的對象。」若順利入選韓國代表隊，李政厚勢必扛起中心打線重任。為了在3月調整到最佳狀態，他已經在冬季就開始訓練：「若被選中，這是一場非常重要的比賽，我會全力準備。雖然外面很冷，但室內能做的訓練，我已經全部開始了。」韓媒也指出，身為進入MLB第三年的主力外野手，李政厚不只要面對大聯盟球季壓力，更肩負韓國隊在國際賽復仇的巨大期待。