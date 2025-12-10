我是廣告 請繼續往下閱讀

在大谷翔平宣布確定參戰明年WBC後，全球球迷的期待值瞬間飆升。而曾與大谷、楚奧特並肩作戰的現任天使總教練鈴木清，近日談起這兩位「地表最強隊友」時，不但回憶起天使時期滿滿歡笑的日常。提起兩人在上一屆WBC決賽的對決時，鈴木清更是直言：「我認為沒有大谷三振不了的對手。」鈴木清曾在2021年和2022年球季效力於天使，與大谷翔平和楚奧特這對夥伴並肩作戰。作為與兩人一起訓練、比賽的隊友，鈴木表示：「他們之間的關係非常歡樂。翔平是個有趣的人，而楚奧特也非常享受其中。 我感覺他們一邊開玩笑，一邊互相激勵，共同進步。能親眼見證這一切，真的是一段非常棒的經歷。」談到上屆WBC決賽中，大谷翔平以再見三振擊敗楚奧特的經典場面 ，鈴木清更是讚不絕口。他回憶道：「我看到大谷將楚奧特漂亮地三振出局。很多人都看到了，我認為沒有大谷三振不了的對手。我覺得這非常酷，在那之後他當然有權利去向楚奧特炫耀。然而，這對棒球運動來說是件了不起的事情。 世界上最好的兩位球員在WBC決賽中正面對決，我認為再沒有比這更好的了。」由於大谷翔平已經表態將會參加明年的WBC，外界也高度期待日本隊與美國隊能夠再次在國際賽場上碰頭。鈴木清自然也對此充滿期待：「（美日兩隊）無疑都會是非常棒的球隊。我們很清楚日本的歷史和成就，以及他們每次都會帶來的頂尖選手。因此，無論是美國隊，還是與委內瑞拉、波多黎各等其他隊伍的對戰，都將會是一場精彩的棒球盛宴。」他相信這對棒球運動是件好事，觀眾也絕對能樂在其中。