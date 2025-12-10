距離2026年只剩下3周時間，跨年想好跟誰過了嗎？被視為台灣跨年活動主秀的台北市跨年晚會，近期也陸續公布了台北101煙火樣式、跨年晚會主持人、歌手陣容，《NOWNEWS今日新聞》同時整理了煙火最佳觀賞地點、線上轉播平台等資訊，讓你找到最適合自己的跨年方案，開心與2025說再見！
2026臺北最High新年城活動資訊
2026台北跨年活動時間：2025/12/31 19:00－2026/1/1 01:00
2026台北跨年活動地點：台北市政府前市民廣場（信義商圈周邊同步規劃街區活動）
2026台北跨年演唱會主持人：吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓
2026台北跨年演唱會歌手陣容：蔡健雅（台北獨家）、韋禮安、美秀集團、高爾宣OSN、王ADEN、Bii畢書盡、U:NUS、GENBLUE幻藍小熊、李千娜...（卡司名單持續新增中）。
跨年前哨站！6公尺高Snoopy搶先壓境信義區
臺北最High新年城今年以「PEANUTS™ 漫畫家族遊臺北」為主題，於市政府周邊打造Snoopy與他的兄弟姊妹及好友來臺北旅遊的可愛場景，特別打造了6米高的Snoopy超可愛氣偶，還有3米高的Snoopy兄弟姊妹Olaf、Belle、Marbles、Spike、Andy全員出遊，從11月28日開始就已經在信義區市政府東南廣場現身囉！
台北101主題煙火秀有彩蛋！迪士尼光雕秀、台灣英雄都上場
今年台北101煙火以「Spark 101」為主題，將施放約6分鐘低煙煙火，融合音樂節奏、光束特效與外牆投影，打造城市藝術級跨年演出。跨年夜當晚倒數前，台北101還會獻上3分鐘「台灣隱形英雄」主題光雕秀彩蛋，向每一位日常英雄致敬。
而即日起一直到明年3月8日，迪士尼《玩具總動員》胡迪、巴斯光年、三眼怪將輪番亮相，今年也再度推出跨年光雕秀，從12/27一路點亮信義夜空。
台北101跨年煙火最佳觀賞位置在哪？賈永婕親推薦：北方、東方
想要親眼欣賞台北101跨年煙火，北方與東方是101董事長賈永婕最推薦的觀賞角度。北方朝南的觀賞地點有國父紀念館、松山文創園區以及市府路周邊等地，距離101適中、視線開闊；東方則可選擇信義路五段沿線的公園帶，或爬上象山步道的觀景平臺，清楚捕捉煙火從大樓外牆綻放的完整畫面。
如果是沒有出門的民眾，則可以透過北市府觀傳局的「象山看台北 - 4K即時影像」，清楚觀賞到象山看向101的絕美景色與角度，還不用人擠人！
台北跨年不只101能去！四大多元舞台嗨唱到2026
除了台北101旁的台北市民廣場主舞台之外，今年台北市也再度推出多元舞台，在東區頂好廣場、景勤一號公園、象山公園與四四南村都增設了歌唱舞台，有民謠、動漫、靈魂樂風格通通都有，讓觀眾自行選擇喜愛的風格，用最愉快的心情迎接2026！
東區頂好廣場
位於東區的頂好廣場以「節奏不關機」為主題，邀請閃閃閃閃、HANNAH、CYNDI、薛恩 Sean、P!SCO、NWTN(뉴튼)等人氣卡司輪番開唱，透過電音、搖滾將現場氣氛帶嗨，讓東區搖身一變成為既蝦趴又電音的搖滾跨年夜。
景勤一號公園
景勤一號公園以「記憶漫歌島」為核心概念，邀請江念庭、于台煙、大百合、方季惟、許淨淳等人演繹心中經典，融合經典民歌、民謠，透過歌聲喚醒跨世代的回憶共鳴。
象山公園
由聖恩主持，以「夜光低頻率」為主題，將R&B 與都會靈魂樂營造滑順律動感，演出卡司包括KAXA、Dena、Funk.net、同理、孤寂輔導室、SONNIE桑尼等人。
四四南村
今年新增的多元舞台－四四南村，以「次元音航線」為主題，演出包含 Can[II]ceR、Re:TurN-Capture-、ZEAL詩謠、少女ガチャポン（少女轉蛋）等，將動漫DJ秀、歌舞與經典神曲呈現，展現最潮、最有活力的動漫迷二次元魅力。
台北跨年交通方式
搭乘台鐵、高鐵、機場捷運、客運旅客：
自臺北車站、南港車站轉乘捷運。
搭乘捷運：
(一)臺北車站轉乘捷運淡水信義線或捷運板南線。
(二)南港車站轉乘捷運板南線。
(一)板南線（藍線）：
捷運國父紀念館站，步行約12分鐘。
捷運市政府站，步行約6分鐘。
捷運永春站，步行約22分鐘。
*捷運市政府站人潮眾多，建議可於國父紀念館站或永春站下車。
(二)淡水信義線（紅線）：
捷運信義安和站，步行約21分鐘。
捷運台北101/世貿站，步行約7分鐘。
捷運象山站，步行約15分鐘。
*捷運台北101/世貿站人潮眾多，建議可於信義安和站或象山站下車。
「臺北最High新年城-2026跨年晚會」轉播資訊
電視直播：中視綜合台、中天綜合台、中華電信MOD
網路直播：台北市政府YouTube、台北旅遊網Facebook、中視新聞YouTube、中視新聞Facebook、中視新聞網YouTube
行動影音：LINE TODAY、LINE VOOM、中華電信Hami Video、四季線上4gTV、LiTV、ofiii歐飛免費線上看、歡樂看FainTV
海外平台：中天北美台、中旺電視、中天亞洲台
資料來源：台北市政府、台北最High新年城官網
