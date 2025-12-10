我是廣告 請繼續往下閱讀

▲道奇當家鐵捕威爾·史密斯（Will Smith）將披上美國隊戰袍，將大幅提升美國隊戰力，期望在總教練德羅薩（Mark DeRosa）帶領下雪恥2023年的亞軍遺憾。（圖／美聯社／達志影像）

為了備戰將於2026年3月5日登場的世界棒球經典賽（WBC），上屆亞軍美國隊正積極招兵買馬，誓言奪回世界第一的榮耀。美國隊官方於今（10）日正式宣佈，費城費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）、洛杉磯道奇冠軍捕手史密斯（Will Smith）、巴爾的摩金鶯游擊新星韓德森（Gunnar Henderson）以及密爾瓦基釀酒人二壘手圖朗（Brice Turang）等4名大聯盟球星確定參戰，大幅提升了美國隊的攻守深度，也向衛冕軍日本隊展現強烈的復仇企圖心。本次加入的4名戰將各具特色，完美填補了美國隊的隊形需求。以怪力著稱的「核彈頭」舒瓦伯，其一擊必殺的長打能力將是球隊在短期賽事中的得分利器；而效力於道奇隊的史密斯，不僅引導投手功力一流，更是聯盟中少數具備穩定攻擊能力的頂級捕手，他的加入將為美國隊本壘板後方吃下定心丸。在內野防線方面，金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson）是近年大聯盟竄升最快的游擊新星，兼具砲火與守備範圍；釀酒人圖朗則以速度戰與二壘防守見長，這兩位年輕好手的加入，將為美國隊注入滿滿的活力與速度優勢。美國隊在2023年WBC決賽中不敵擁有大谷翔平的日本隊，最終屈居亞軍。本次賽事將繼續由德羅薩（Mark DeRosa）執掌兵符。隨著這4位大聯盟一線球星的加入，美國隊的奪冠拼圖日趨完整。德羅薩的目標只有一個，那就是率領這支星光熠熠的「美國隊長」們，在2026年的經典賽賽場上重返榮耀。