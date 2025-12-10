我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）坦帕灣光芒前明星游擊手法蘭柯（Wander Franco）性醜聞案迎來重大轉折！多明尼加共和國上訴法院於今（10）日做出裁決，宣布撤銷法蘭柯在今年稍早因性虐待未成年人所被判處的2年緩刑，並下令由新任法官組成合議庭，針對此案進行重新審理。這項判決對一直試圖推翻定罪的法蘭柯團隊來說，無疑是一大勝利。法蘭柯的律師團此前積極提出上訴，主張暫緩執行並推翻先前的定罪；另一方面，檢方則認為原判決過輕，持續尋求將刑期加重至5年徒刑。最終，上訴法院裁定法蘭柯勝訴，駁回了原先的判決結果，並要求此案必須在新的法官監督下重新審理，這意味著這位昔日大聯盟頂級球星的官司戰線將持續拉長。回顧整起案件，法蘭柯在去年被指控與一名當時年僅14歲的少女維持了長達4個月的交往關係，並涉嫌匯款數千美元給女方母親，以換取對方同意這段非法關係。法蘭柯於2024年1月在多明尼加被捕。同年6月下旬，由三名法官組成的合議庭宣判，認定他「性虐待未成年人」罪名成立，但針對「性剝削與商業剝削（sexual and commercial exploitation）」以及「人口販運（human trafficking）」的指控則判決無罪。當時法蘭柯被判處2年緩刑，原以為案件將暫告一段落，如今隨著上訴法院的介入，一切又回到了原點。現年24歲的法蘭柯曾是光芒隊寄予厚望的基石。他在2021年11月與球隊簽下了一紙長達11年、總值1.82億美元（約新台幣56.6億元）的超級合約，創下隊史紀錄。然而，隨著多明尼加當局於2023年8月宣布對其涉嫌與未成年人交往展開調查後，他的職業生涯瞬間崩塌。在案件爆發後，光芒隊於2024年7月正式將他放入限制名單（Restricted List），意味著他無法出賽也領不到薪水。如今雖然獲得重審機會，但身陷嚴重的法律與道德爭議，法蘭柯重返大聯盟之路依然遙遙無期。