2025全台最美聖誕樹一次看，新光三越信義新天地有全台最閃耀聖誕樹「傳遞幸福之樹」，結合動態小火車以及絕美飄雪、燈光秀演出；還有女性私密保養品牌Relove打造全台唯一的「呼吸樹」，與傳統聖誕樹的造型不同，以無數光點堆疊出絕美裝置，成為今年必拍聖誕樹之一；新光三越台南新天地在建築外牆上打造30米，南台灣最高的「愛的光芒The Light of Love」耶誕樹，想拍美照記得先收藏這一篇。
🟡台北：信義新光三越「傳遞幸福之樹」聖誕樹
信義新天地「傳遞幸福之樹」，使用15萬顆燈泡，外層金色燈光、裡層搭配彩色，為全台最閃耀聖誕樹。每日下午4點至晚上10點30分，每個整點、半點，會有3分鐘音樂+燈光秀演出；每15分、45分會有2分鐘演出。12月24日、25日、31日，延長演出至凌晨0點，耶誕樹亮燈至凌晨1點。
🟡台北：SOGO台北忠孝館「20週年香港迪士尼」聖誕派對
SOGO忠孝館外有香港迪士尼20周年主題的巨型米奇裝置及以香港迪士尼奇妙夢想城堡為打造靈感的7米高聖誕樹等，館內外同步呈現香港迪士尼不同主題區，包括20周年奇妙派對、達菲與好友與動物方城市等主題。
🟡台北：統一時代百貨「情定威尼斯」聖誕主樹Purple Wish
聖誕主樹Purple Wish位在統一時代百貨2F夢廣場，13米高的Purple Wish主樹，感受魅力水都獨樹一格的聖誕風情。且自11月14日起至2026年1月1日每日晚間6點至9點有主題燈光秀、雪花秀。
🟡台北：信義區忠信廣場（捷運市政府站）Relove《呼吸樹》
女性私密保養品牌Relove 跳脫傳統聖誕樹框架，於信義區忠信廣場（捷運市政府站）打造全台唯一一座《呼吸樹》，以無數光點堆疊出象徵細胞的球體結構。當燈光隨著節奏明滅律動，彷彿城市正在進行一場深度的呼吸與修復，刷新大眾對聖誕樹的想像，現場更獨家展出 Snoopy「純銀限定版」，還能免費兌換微醺特調與價值逾千元的美肌好禮。
🟡新北：中和環球「布丁狗療癒聖誕樹」
今年Global Mall新北中和店打造全台八店最高、高達7米的聖誕樹為最大亮點，高掛在樹頂的星星象徵溫暖與希望照耀整座城市，陪伴民眾歡慶聖誕至2026年1月4日，無論白天夜晚都能吸引民眾駐足拍照打卡。
🟡台北：微風台北車站「室內最高22米聖誕樹」
今年微風台北車站聖誕樹是室內最高、總燈數最多，高達6萬多顆，以紐約洛克斐勒中心為靈感，用旋轉木馬造型打造的夢幻主題裝置，聖誕樹下環繞著四大超人氣吉祥物──微風熊 KAZEMON、阿舍食品阿飽、台鐵鐵魯、聯邦小白，成為最吸睛的聖誕地標。
🟡桃園：華泰名品城10th週年聖誕村「聖誕主樹（二期廣場）」
華泰名品城20米飄雪聖誕樹，不只高度達到20米，且外部樹體以百老匯元素、大型美式招牌、10週年特製桃金色系耶誕球妝點華麗風格。每日下午4點30分至晚上8點00分的整點與半點，會有結合聲光效果的「聖誕樹飄雪秀」。
🟡台中：新光三越台中中港店「12米高浪漫星燦耶誕樹」
新光三越台中中港店全新登場的「12米浪漫星燦耶誕樹」以植絨樹身結合細緻金銀球飾，宛如冬季星河降臨，成為今年冬日最不容錯過的約會與打卡勝地！
🟡台南：新光三越台南新天地「愛的光芒 30米閃耀之樹」
台南新天地在建築外牆上打造30米，南台灣最高的「愛的光芒The Light of Love」耶誕樹，象徵著永不止息的愛，將溫暖散發到四周。
資料來源：新光三越、SOGO、統一時代百貨、華泰名品城、微風百貨
