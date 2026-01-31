美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）華盛頓國民隊今（31）日宣布，已從亞特蘭大勇士隊的讓渡名單中挑走右投手索利安諾（George Soriano），為了清出40人名單的空間，選擇將台灣旅美野手鄭宗哲DFA（指定讓渡），這是鄭宗哲休賽季第4度遭DFA，接下來將進入7天的讓渡期，期間若有其他球隊提出交易申請就能轉隊，若最終無球隊接手，國民隊就可以將其轉成小聯盟約。
國民隊補進右投 再度將鄭宗哲DFA
據《MLB Trade Rumors》報導，勇士隊是在本週從金鶯隊撿走蘇亞瑞茲（Jose Suarez）時，為了清出空間而將索利安諾DFA。國民隊為了替今日入隊的索利安諾騰出名額，也相應將鄭宗哲DFA。這2位球員在這個冬天都陷入了不斷被DFA的循環中。索利安諾在2025賽季結束時效力於馬林魚隊，但隨後透過讓渡制度接連流轉於金鶯隊、勇士隊，現在來到了國民隊。鄭宗哲去年效力海盜隊，之後則陸續經過光芒隊、大都會隊與國民隊的讓渡名單。
《MLB Trade Rumors》指出對於這2位球員以及今年冬天的許多人來說，顯然各球隊都希望能將他們成功「下放」至小聯盟，以便將其留在陣中作為非40人名單的深度戰力。
鄭宗哲休賽季第4度遭DFA 美媒分析其困境
《MLB Trade Rumors》分析，24歲的鄭宗哲雖然仍有下放選擇權，但其吸引力已處於邊緣，難以穩坐40人名單。鄭宗哲的優勢在於擁有不錯的守備與速度，這讓他具備一定的工具人價值。在他小聯盟生涯中，他能勝任一壘以外的三個內野位置，守備評價普遍不錯，且每年在小聯盟能貢獻約20次盜壘。
然而，打擊表現是鄭宗哲最大的隱憂，雖然在1A層級表現出色，但在高階小聯盟陷入苦戰。過去2年，鄭宗哲在小聯盟的打擊三圍僅為.217/.319/.312、wRC+為 81，去年曾在大聯盟獲得7個打席但無安打，另外吞下 3 次三振，且尚未擊出安打。
目前的狀況顯示，鄭宗哲被視為「守備優先」的預備內野手，但還不足以讓球隊將他列入長期核心計畫。鄭宗哲未來將進入7天讓渡期，期間若有其他球隊提出交易申請就能轉隊，若最終無球隊接手，國民隊就可以將其轉成小聯盟約。
