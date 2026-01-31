我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）30日宣布，提名前聯準會理事華許（Kevin Warsh）接任美國聯準會（Fed）主席，雖然華許的能力受到投資者普遍認可，但美股30日沒有慶祝行情，開盤後各主要指數齊跌，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌287.52點，或0.59％；標普500指數下跌25.81點，或0.37％；那斯達克指數下跌108.575點，或0.46％；費城半導體指數下跌115.68點，或1.39％。根據《CNBC》報導，華許的當選可能會緩解人們對聯準會獨立性的擔憂，因為華許擔任聯準會理事期間，對通膨持強硬的鷹派立場，雖然華許近期傾向支持降息，但華爾街普遍認為華許不會成為唯川普是從的魁儡，有望維護貨幣政策的公信力。投資管理公司 Treasury Partners 的投資長薩伯斯坦（Richard Saperstein）表示，「華許獲提名出任聯準會主席，正是市場所期待的結果。由於他作風穩健、在金融市場圈內知名度高，且預期能維持央行的獨立性，這對市場而言至關重要」。薩伯斯坦補充指出同樣重要的是，「華許在獲得參議院通過任命這方面，幾乎也不會遇到太大阻礙」。市場對華許的滿意也反映在黃金與白銀的暴跌方面，因為認為拋售美元的避險需求正在降低。黃金現貨價格在盤中下跌超過6％、黃金期貨下跌超過4％，白銀現貨價格更是在盤中大跌15％、白銀期貨下跌12％。焦點個股方面，蘋果最新財報獲利和營收均超出預期，主要得益於iPhone銷量的大幅成長，但其股價在早盤仍下跌約1％。