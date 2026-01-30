我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雖然在場上充滿霸氣，但林安可在私下卻展現害羞的一面。面對2月1日即將參與的春訓，他表示目前還沒有什麼「社交秘訣」，只能仰賴翻譯幫忙溝通。他更特別對新隊友與球迷喊話：「我的性格比較內向，如果有人跟我打招呼，我可能當下反應不大，但其實心裡非常開心。」（圖／記者林子翔攝 , 2026.01.09）

林安可今（30）日現身埼玉縣出席入團記者會，正式披上西武獅隊「73」號戰袍。他在記者會中表示非常期待與昨日剛舉辦入團記者會、今年剛加盟軟銀鷹的徐若熙上演「台灣內戰」，更夢想有一天能代表西武獅回到台灣與老東家統一獅展開對決。此外，林安可也說道自己「比較害羞」喊話球迷與新隊友：「如果有人跟我說話，我可能不會有反應，但我內心其實很高興。我不是那種會主動跟人說話的人，所以請主動跟我說話吧。」現年28歲的林安可，在2020年以單季32轟、99打點奪得中職全壘打王與打點王雙冠王，並獲選新人王。他在2024年11月的世界棒球12強賽中曾擔綱台灣隊4棒，並在面對日本代表隊時轟出驚天動地的超大號全壘打，讓日職球探留下深刻的印象。林安可在記者會上自信表示：「我最大的特色就是擊球強度，對長打能力非常有信心。當然守備也不想輸給其他人，希望能以全方位表現為球隊貢獻。」他在2025年中職球季繳出23轟、73打點、打擊率3成18的亮眼成績，是西武獅球團渴望的關鍵長打戰力。西武獅與統一獅自2016年起就時常進行交流，2025年更迎來合作10周年的里程碑。林安可對此表示：「未來若有機會穿著西武獅的球衣回到台灣與老東家統一獅對戰，光是用想的就覺得非常期待。」昨日同樣來自台灣的徐若熙剛完成軟銀鷹的加盟記者會，林安可也對兩人在太平洋聯盟的對決感到興奮，「能在日本對決台灣選手感覺非常特別，我很期待那一天的到來。」雖然在場上充滿霸氣，但林安可在私下卻展現害羞的一面。面對2月1日即將參與的春訓，他表示目前還沒有什麼「社交秘訣」，只能仰賴翻譯幫忙溝通。他更特別對新隊友與球迷喊話：「我的性格比較內向，如果有人跟我打招呼，我可能當下反應不大，但其實心裡非常開心。我不是那種主動攀談的類型，請大家多多跟我說話。」