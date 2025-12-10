我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院海洋委員會於日前，在該委員會，召開114年廉政及安全維護會報，會中並表揚獲優秀廉潔楷模殊榮的人員，期建立區域聯防機制，落實發掘風險，強化保密之作為。海洋委員會廉政及安全維護會報，是由海洋委員會主任委員管碧玲主持，有海洋委員會所屬各單位代表與會，並邀請法務部行政執行署高雄分署分署長楊碧瑛、法務部廉政署南部地區調查組組長許嘉龍、宋克芳法律事務所主持律師宋克芳到場，共同參與廉政議題討論，期借重他們專業卓識與豐富經驗，以提升面對重大議題決策的能力，進而確保各項海洋事務的推動臻於完善。海洋委員會主任委員管碧玲表示，海洋委員會為強化廉政與機密維護，掌握風險機先，乃結合海洋委員會政風、督察、各分署(中心)及巡防區，建立跨海洋委員會、海巡署的區域聯防機制，除督導各基層單位，發掘共通性問題並研提興革建議，也同步建構全國聯合防護網，以更嚴格的標準看待涉貪與國安案件，來回應人民對海洋委員會的託付與信任。管碧玲說，廉潔是作為公務員對國家忠誠最基本應該要有的表現，海洋委員會將持續運用行政調查的量能，以更嚴格的標準看待涉貪與國安之案件，期許海洋委員會全體同仁，都要持續為守護國安、治安與平安而努力。管碧玲指出，政風的工作不只是虛有的形式，而是事實上能夠喚醒同仁，守法自愛、廉潔自持、透明政治，致廉政是無止盡的過程，期盼政風工作持續深化，守護機關。會中並由海洋委員會主任委員管碧玲頒獎表揚獲優秀廉潔楷模殊榮的10位恪守職責、積極任事的同仁，對於獲獎人員積極推動行政透明措施、健全採購內控節省公帑，以及堅守工作崗位，拒絕利誘嚴守公務機密等，充分體現了公務人員的最高倫理，深感欣慰與肯定，並勉勵同仁持續努力構築機關的公信力與效率。