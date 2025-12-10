我是廣告 請繼續往下閱讀

從畫魚骨到讓永續真正「長肉」，企業開始把理念化為可見的行動。由信義文化基金會推動的「第二屆企業倫理長培育計畫」日前舉辦第二年成果發表會，近30家橫跨農業、生物科技、健身到新創等產業的企業共同參與；其中22家企業提出具體永續承諾、14家企業順利上架政府「社會創新平台」，「直接跟農夫買」與「頭城休閒農場」兩家企業也在今年發布首份永續策略報告書。計畫更促成7件跨域合作案，讓企業倫理除了內部制度升級，也連結外部資源，共創跨界價值。信義文化基金會自2021年啟動倫理長培育計畫，以三年一期、免費課程的方式支持企業以企業倫理為核心，轉型永續發展。從首屆以小微企業為主，到第二屆擴大以中小企業為招收對象，基金會累計投入近800萬資金，希望持續擴大影響力。2025年計畫以「企業倫理實踐」作為核心方向，除了培力課程外，今年的班導師制度，也是計畫的一大特色，以儒家倫理視角切入企業治理，引導學員深化價值思考，此外導入影響力管理系統，協助學員透過系統化工具進行資源盤點、目標設定與影響力評估，使永續策略能具體落地而非停留在願景層次。信義文化基金會執行長楊政學在成果發表會中表示，倫理長計畫不僅是一套永續課程，也是一個跨域交流與媒合的平台，讓企業在追求商業成長的同時，以更具社會影響力的方式前進。負責影響力管理系統導入的台灣地方創生基金會董事柯永全也分享，企業從認知到行動、從個人內化到組織採用，需要一套完整的方法論。「透過兩年的盤點、諮詢與陪跑，接下來的第三年希望倫理長計畫從企業永續的一堂課，成為改變企業的重要力量。」多家企業學員也在現場分享轉變與收穫。來自擁有45年歷史的傳產企業，欣橋機械總經理陳建宏表示，倫理長計畫讓企業重新看見本業中的永續價值，並吸引具現代價值觀的新世代人才加入。精拓生技人資長洪麗惠則分享，公司在倫理長計畫啟發下啟動了「Little Star 計畫」，為癌症兒童提供免費個人化抗癌藥物檢測服務，目前已投入上千萬元、協助250位病童找到更有效的治療方案，展現企業永續行動在社會層面的深度影響。第二年的成果顯示，參與計畫的企業正從理念內化、制度導入到行動落地，逐步建立可衡量與可持續的永續管理能力。未來，信義文化基金會將持續推動計畫執行，協助更多企業在商業與永續間找到共好路徑，推動台灣社會正向改變。