台北市議員苗博雅日前開直播提到，若金門、馬祖遭攻擊，台灣本島仍可能維持一般上班、上課，強調現代戰爭不同於電影場景，大多數人仍能維持日常生活。此番言論隨即引起熱議，也引胸腔科醫師蘇一峰猛批：「自己早就先溜了」。面對抨擊聲浪，苗博雅昨（9）日晚間回應，戰時的社會還是要運作，而她和家人都沒有外國護照，尤其是像她這樣的人，絕對是第一批被抓，甚至被殺的。苗博雅上月底直播提到，若發生戰爭，該上班、上學，該開店的還是會照常運作，並以烏克蘭為例，遭受俄羅斯攻擊已3年，未遭佔領區的孩子仍正常上學，上班族照常工作，商店也未停擺。該言論隨即遭名嘴抨擊，而她昨日再發文強調，823砲戰時，台灣本島仍然維持社會運作，根據現在國內外兵推，還是有中共突襲奪取外島的想定，若演變成中長期的僵持對峙，維持本島的基本日常運作更為重要。苗博雅提到，若中共直接打本島？台灣在二戰時期，1938年至1945年間，本島各地受到幾波盟軍大空襲。這7年間台灣在戰爭狀態，社會還是要運作。世界上沒有兩場一模一樣的戰爭。我們必須為各種可能的情境做最完善的準備。中共打台灣的成本過高，所以策略是透過威嚇，逼迫台灣自願投降。中共的目標，是讓台灣人相信「首戰即終戰」，讓台灣人相信台灣在幾天之內就會全島毀滅。苗博雅更直言：「你們覺得中共統治台灣，你們可以吃香喝辣，你們願意投降。那些主張和談投降的人，等中共來，拿了好處，馬上飛到美國依親去了。我和我的家人都沒有外國護照。而我知道像我這樣的人，若台灣被中共佔領，我絕對是第一批被抓甚至被殺的。我們不一樣。我不會跟你們一起投降。」