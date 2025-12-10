我是廣告 請繼續往下閱讀

中國軍媒公開音檔：宣稱曾事先通告

熱線不通：中國拒絕對話凸顯封閉姿態

日本政府：中國未發布訓練區域的通報

日本航空自衛隊的F-15戰鬥機在6日遭到中共解放軍的艦載殲-15戰鬥機以雷達照射，日方強烈抗議，日中緊張關係加劇。中國軍方媒體公開了一段音檔，聲稱是中國軍機對自衛隊機進行雷達照射事件發生前，中國軍方與自衛隊之間的無線電對話。此舉目的被認為是想主張中方已事先將訓練情況通知日方，但日媒揭露，日方曾嘗試以熱線與中方聯繫，但未獲得回應，凸顯中方拒絕防務當局對話的現狀。根據讀賣新聞報導，中國軍方媒體9日公開一段音檔，據稱是中國軍方在訓練開始前，於6日下午2點10分由一艘中國海軍艦艇發送至日本自衛隊艦艇的訊息，內容以中文和英文呼叫：「我方艦隊將根據計畫進行艦載機飛行訓練」。對此，自衛艦以類似機械語音進行英文回覆：「這裡是日本116艦。已接收到貴方訊息」。此外，該報導還主張，是自衛隊機自行進入「中國軍方雷達的搜索範圍內，並感知到雷達的搜索訊號」。報導並引述中國方面人士的說法稱，中方航空器也感知到了日方的雷達訊號。不過多名日本政府相關人士透露，在發生雷達照射事件後，日本因此啟動熱線，嘗試與中方聯繫，但未獲得回應。報導指出，這也凸顯了中國拒絕當局間對話的封閉姿態。小泉進次郎11月1日在馬來西亞與中國國防部長董軍舉行會談時，曾指出「確保雙方熱線適當且確實運作的重要性」，雙方當時也達成共識，認為應加強包括防衛當局在內的各層級對話與交流。日中之間是在2018年6月開始運作「海空聯絡機制」，「熱線」於2023年設立，是該機制的核心。當時的日本防衛大臣與中國的國防部長在同年5月首次使用熱線進行通話。但日本防衛省官員向《讀賣新聞》表示，這條熱線從來沒有發揮過實用效果。日本官房長官木原稔8日在記者會上，針對熱線的使用情況表示「不便回答」，但他強調：「日中之間確保防衛當局之間及時溝通，對於避免不測的衝突極為重要。」由於緊急狀況下若無法溝通，將難以避免偶發性的軍事衝突，日本政府方針是將繼續鍥而不捨地呼籲中方回應對話。針對熱線的使用情況，小泉進次郎9日也表示不回應。但小泉進次郎在出席眾議院預算委員會時表示：「雖然中方聲稱事先公佈了訓練海空域，但日方並未收到事先通報。」他強調，對於中國軍方的軍事活動，「將以冷靜且堅毅的態度應對，並全力做好警戒監視活動。」