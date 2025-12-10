隨著2025年即將進入尾聲，ATP網球年終獎項也陸續出爐，其中年僅22歲的西班牙世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）再度獲得肯定，奪下史蒂芬‧艾伯格（Stefan Edberg）運動精神獎，這是他3年內第2次獲得此殊榮，展現網壇新天王在場上、場下展現出的典範態度。

球場表現好　艾卡拉茲風度、球品也好

艾卡拉茲本季表現耀眼，不僅以71勝9負的戰績收官，還拿下8座冠軍、包含法網與美網兩項大滿貫，並以年終世界第一的身分結束賽季。然而，真正讓他贏得廣泛尊敬的並非只有戰績，更是他在比賽中展現出的誠信與風度。

今年法國公開賽第四輪面對美國重砲手謝爾頓（Ben Shelton）時，艾卡拉茲在次盤首局一次飛身截擊後原本被判得分，但他立即主動告知主審，自己在擊球瞬間球拍已脫手，因此依規定該分應由對手所得。艾卡拉茲坦言：「如果不自首，我一定會覺得內疚。」這個舉動讓全場驚訝，也成為本季最受讚譽的運動家精神代表時刻。

除了艾卡拉茲　這些名將也同樣入圍艾伯格獎

今年與艾卡拉茲共同入圍者包括加拿大名將阿里辛（Felix Auger-Aliassime）、去年得主迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）與挪威好手魯德（Casper Ruud）。入圍名單由國際網球作家協會（ITWA）選出，而今年最大變革在於，最終得主首次由「ATP 世界第一俱樂部」成員投票決定，參與者包括29位現役與退役的世界第一球員，使得此獎意義更具份量。

這些名將都拿過艾伯格獎　艾卡拉茲比肩傳奇們

艾伯格獎的歷史同樣閃耀。該獎由瑞典傳奇名將艾伯格命名，他在1988到1995年間五度獲獎。從2004到2021年，網壇「三巨頭」中的費德勒（Roger Federer）與納達爾（Rafael Nadal）長年壟斷此獎項，費德勒更是13度奪獎。如今，艾卡拉茲成為史上第8位至少2度獲獎的球星，被視為延續兩大傳奇風度精神的新世代代表。

消息來源：《ATP》

