日本女優河北彩伽拍攝JKF雜誌第100期封面，同時宣布將以「萌名」這個藝名繼續進軍歌唱界與時尚圈，明年會推第2首單曲。頻繁來台工作也讓河北彩伽直呼，「台灣真的像我的第2個家。」因此推出旅遊手帳，想不到也獲得熱烈反響，很多粉絲詢問她的穿搭與保養習慣，因此河北彩伽表示自己這次的封面照特別把目標放在「女性粉絲」身上，希望能給大家帶來不一樣的感受。
河北彩伽回歸後人氣暴漲 成TRE「白金女優」
河北彩伽自2021年夏天回歸業界後，人氣持續攀升，更在疫情後重啟的「2023 TRE 台北國際成人展」中，與前AV女帝三上悠亞一同被選為最高級別的「白金女優」。原本她只是希望能在台灣拓展人氣，沒想到隨著工作往返的機會增加，這塊土地卻慢慢成為她心中真正感到「安心」的地方。
河北彩伽愛上台灣日常 推出旅遊手帳
也因為對台灣的愛，河北彩伽和社長討論後，決定製作「旅遊手帳」，記錄她在台灣各地的旅程與美食足跡。 河北彩伽也大方告白：「台灣真的像我的第2個家。」她不只跑台北、台中、台南拍攝和吃美食，還笑說地瓜球哪裡都好吃，臭豆腐則是「到哪都一樣臭」。
河北彩伽在TRE舞台淚崩 坦言壓力靠粉絲挺過
河北彩伽還回想自己去年曾在TRE台北國際成人展的台上落淚，她坦言，在日本幾乎不會有與TRE相同規模的展會：世界級場館、華麗的旋轉舞台、數以萬計的鏡頭與目光，同時聚焦在每一位女優身上。尤其少了前輩三上悠亞在身邊，讓她必須獨自面對所有壓力，所以最後才忍不住淚崩。
但河北彩伽也說，是因為粉絲的支持，她才一步步變得更有自信，笑說如果哪天粉絲在台灣街頭遇見她，歡迎主動跟她打招呼，有機會的話，她很想親自握手跟大家說一句：「謝謝你們」。
河北彩伽如今已能更自在地享受舞台，珍惜每一次與粉絲近距離互動的機會。她也特別提到，活動現場除了能看到台灣粉絲，還有來自港澳、新馬地區的支持者，「是大家一起，讓我在TRE的舞台上一步步蛻變。」
主打女性向魅力 河北彩伽希望陪粉絲一起變美
而這次擔任JKF百期「Merry Kissmas」封面，她也特別把目標放在「女性粉絲」身上。因為旅遊手帳與社群分享，她發現越來越多台灣女生開始關注她，留言詢問她的穿搭單品、配件品牌與保養習慣，這讓她感到非常開心。河北彩伽笑說，自己私下也是一個「會瘋狂研究穿搭細節的人」，如果能用「萌名」身分，陪伴女生一起變美、一起去旅行，那會是另一種很幸福的成就感。
資料來源：JKF、河北彩伽旅遊手帳臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
河北彩伽自2021年夏天回歸業界後，人氣持續攀升，更在疫情後重啟的「2023 TRE 台北國際成人展」中，與前AV女帝三上悠亞一同被選為最高級別的「白金女優」。原本她只是希望能在台灣拓展人氣，沒想到隨著工作往返的機會增加，這塊土地卻慢慢成為她心中真正感到「安心」的地方。
河北彩伽愛上台灣日常 推出旅遊手帳
也因為對台灣的愛，河北彩伽和社長討論後，決定製作「旅遊手帳」，記錄她在台灣各地的旅程與美食足跡。 河北彩伽也大方告白：「台灣真的像我的第2個家。」她不只跑台北、台中、台南拍攝和吃美食，還笑說地瓜球哪裡都好吃，臭豆腐則是「到哪都一樣臭」。
河北彩伽還回想自己去年曾在TRE台北國際成人展的台上落淚，她坦言，在日本幾乎不會有與TRE相同規模的展會：世界級場館、華麗的旋轉舞台、數以萬計的鏡頭與目光，同時聚焦在每一位女優身上。尤其少了前輩三上悠亞在身邊，讓她必須獨自面對所有壓力，所以最後才忍不住淚崩。
但河北彩伽也說，是因為粉絲的支持，她才一步步變得更有自信，笑說如果哪天粉絲在台灣街頭遇見她，歡迎主動跟她打招呼，有機會的話，她很想親自握手跟大家說一句：「謝謝你們」。
河北彩伽如今已能更自在地享受舞台，珍惜每一次與粉絲近距離互動的機會。她也特別提到，活動現場除了能看到台灣粉絲，還有來自港澳、新馬地區的支持者，「是大家一起，讓我在TRE的舞台上一步步蛻變。」
而這次擔任JKF百期「Merry Kissmas」封面，她也特別把目標放在「女性粉絲」身上。因為旅遊手帳與社群分享，她發現越來越多台灣女生開始關注她，留言詢問她的穿搭單品、配件品牌與保養習慣，這讓她感到非常開心。河北彩伽笑說，自己私下也是一個「會瘋狂研究穿搭細節的人」，如果能用「萌名」身分，陪伴女生一起變美、一起去旅行，那會是另一種很幸福的成就感。
資料來源：JKF、河北彩伽旅遊手帳臉書