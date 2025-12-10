我是廣告 請繼續往下閱讀

內政部近日宣布禁小紅書1年，原因是沒有遵守台灣規定，網紅八炯對此表達痛心與失望，明明去年《詐欺犯罪危害防制條例》是藍綠白三黨共同通過，當時包含民眾黨立院黨團總召黃國昌、國民黨立委羅智強等人都表示支持，但民進黨發布行政命令後，藍白陣營卻趁機「落井下石」，民進黨身為執政黨卻不善於言詞包裝，導致「只能無辜被當成沙包打」。八炯指出，一般民眾沒有時間深入了解複雜的法條內容，因此民進黨的論述無法有效溝通。他認為，經過罷免案的失敗，民進黨仍未學會如何將話說得漂亮，無法避免讓反對陣營有政治操作的空間。他強調，哪怕法條是藍綠白一起通過，對手依然能藉機發難，甚至用一張梗圖就將事件定調為「兩岸都統一了，台灣也有牆了」。八炯認為，民眾真正在乎的是感受，是誰改變了他們的日常生活習慣。八炯建議，民進黨一開始應將重點放在「小紅書不配合監管」之上，而非讓一起通過法案的政黨反而回頭攻擊。八炯直言，既然民進黨是執政黨，又是眾矢之的，對手當然會將「沙包」甩給你。他也從地緣政治角度補充，中共的心思很深，以社群軟體策略來看，之前美國前總統拜登欲禁國際版TikTok遭中方批「獨裁」，但國際版TikTok卻配合了台灣法規，展現其複雜的策略佈局。八炯分析，他判斷中共的策略是「讓國際版TikTok配合，讓小紅書不配合」。他指出，這是因為 TikTok 的統戰行為太明顯，而小紅書則以旅遊、美食等較「單純無害」的人設為主，但其實暗藏統戰。他提醒，不論是抖音、TikTok 或小紅書，其背後都有共產黨的黨支部，會聽從黨的命令。