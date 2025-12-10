2025年大聯盟賽季戰績慘澹的芝加哥白襪，終於在休賽季迎來重大利多！根據美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）官方公佈，白襪隊在美國時間12月9日（台灣時間10日）於佛州奧蘭多舉行的冬季會議中，成功抽中2026年MLB選秀的狀元籤。今年大聯盟戰績最差的球隊是科羅拉多洛磯隊，但他們今年無緣參與抽籤，這是因為MLB特殊的制度所導致。
白襪睽違47年再中狀元籤
白襪隊在抽籤前擁有27.73%的中籤機率，為所有球隊之最，最終也順利中籤。這是他們自1977年選進名人堂球星哈洛德·貝恩斯（Harold Baines）後，睽違49年再次握有選秀第一順位。巧合的是，這次抽籤會上白襪隊的代表正是恩斯本人，外界戲稱這次「幸運加持」可能與此有關。
目前大多數選秀預測專家認為，UCLA游擊手羅奇·喬洛絲基（Roch Cholowsky）是2026屆最被看好的潛力新秀，但最終結果仍需等到選秀會當天才會明朗，屆時也可能出現交易、排名變動等變數。
為何戰績最差的不是狀元？制度解釋一次看懂
儘管2025年戰績最差的是科羅拉多洛磯（43勝119敗），但他們因過去兩年已連續參與選秀抽籤（2024年第3順位、2025年第4順位），根據新規定不得連續三年抽籤，因此本屆被排除，僅能從第10順位開始挑選。
此外，同樣因規定而無法參與抽籤的還有華盛頓國民與洛杉磯天使。這兩支球隊屬於「付出豪華稅」的球隊，規定禁止他們連續兩年抽籤。國民去年選秀中擁有狀元籤，選進高中游擊手威利茲（Eli Willits），天使則以榜眼簽選入UC Santa Barbara投手布藍拿（Tyler Bremner）。
📍2026年MLB選秀前27順位如下：
豪華稅懲罰 多隊首輪順位下滑
洛杉磯道奇、紐約洋基、多倫多藍鳥、費城費城人皆因超出第二層競爭平衡稅（奢侈稅）標準，被迫將原首輪順位往後延10位。以道奇為例，雖非抽籤隊伍，但首輪選秀將被延至第40順位，是連兩年被罰，洋基是第35，費城人地36，而藍鳥則是第39。
此外，勇士隊捕手德瑞克·鮑德溫（Drake Baldwin）在2025年奪得新人王，讓勇士額外獲得一枚第26順位的首輪選秀權。
消息來源：Yahoo Sports
|順位
|球隊
|1
|芝加哥白襪
|2
|坦帕灣光芒
|3
|明尼蘇達雙城
|4
|舊金山巨人
|5
|匹茲堡海盜
|6
|堪薩斯市皇家
|7
|巴爾的摩金鶯
|8
|奧克蘭運動家
|9
|亞特蘭大勇士
|10
|科羅拉多洛磯
|11
|華盛頓國民
|12
|洛杉磯天使
|13
|聖路易紅雀
|14
|邁阿密馬林魚
|15
|亞利桑那響尾蛇
|16
|德州遊騎兵
|17
|休士頓太空人
|18
|辛辛那提紅人
|19
|克里夫蘭守護者
|20
|波士頓紅襪
|21
|聖地牙哥教士
|22
|底特律老虎
|23
|芝加哥小熊
|24
|西雅圖水手
|25
|密爾瓦基釀酒人
|26
|亞特蘭大勇士（追加選）
|27
|紐約大都會
