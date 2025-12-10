我是廣告 請繼續往下閱讀

順位 球隊 1 芝加哥白襪 2 坦帕灣光芒 3 明尼蘇達雙城 4 舊金山巨人 5 匹茲堡海盜 6 堪薩斯市皇家 7 巴爾的摩金鶯 8 奧克蘭運動家 9 亞特蘭大勇士 10 科羅拉多洛磯 11 華盛頓國民 12 洛杉磯天使 13 聖路易紅雀 14 邁阿密馬林魚 15 亞利桑那響尾蛇 16 德州遊騎兵 17 休士頓太空人 18 辛辛那提紅人 19 克里夫蘭守護者 20 波士頓紅襪 21 聖地牙哥教士 22 底特律老虎 23 芝加哥小熊 24 西雅圖水手 25 密爾瓦基釀酒人 26 亞特蘭大勇士（追加選） 27 紐約大都會

2025年大聯盟賽季戰績慘澹的芝加哥白襪，終於在休賽季迎來重大利多！根據美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）官方公佈，白襪隊在美國時間12月9日（台灣時間10日）於佛州奧蘭多舉行的冬季會議中，成功抽中2026年MLB選秀的狀元籤。今年大聯盟戰績最差的球隊是科羅拉多洛磯隊，但他們今年無緣參與抽籤，這是因為MLB特殊的制度所導致。白襪隊在抽籤前擁有27.73%的中籤機率，為所有球隊之最，最終也順利中籤。這是他們自1977年選進名人堂球星哈洛德·貝恩斯（Harold Baines）後，睽違49年再次握有選秀第一順位。巧合的是，這次抽籤會上白襪隊的代表正是恩斯本人，外界戲稱這次「幸運加持」可能與此有關。目前大多數選秀預測專家認為，UCLA游擊手羅奇·喬洛絲基（Roch Cholowsky）是2026屆最被看好的潛力新秀，但最終結果仍需等到選秀會當天才會明朗，屆時也可能出現交易、排名變動等變數。儘管2025年戰績最差的是科羅拉多洛磯（43勝119敗），但他們因過去兩年已連續參與選秀抽籤（2024年第3順位、2025年第4順位），根據新規定不得連續三年抽籤，因此本屆被排除，僅能從第10順位開始挑選。此外，同樣因規定而無法參與抽籤的還有華盛頓國民與洛杉磯天使。這兩支球隊屬於「付出豪華稅」的球隊，規定禁止他們連續兩年抽籤。國民去年選秀中擁有狀元籤，選進高中游擊手威利茲（Eli Willits），天使則以榜眼簽選入UC Santa Barbara投手布藍拿（Tyler Bremner）。洛杉磯道奇、紐約洋基、多倫多藍鳥、費城費城人皆因超出第二層競爭平衡稅（奢侈稅）標準，被迫將原首輪順位往後延10位。以道奇為例，雖非抽籤隊伍，但首輪選秀將被延至第40順位，是連兩年被罰，洋基是第35，費城人地36，而藍鳥則是第39。此外，勇士隊捕手德瑞克·鮑德溫（Drake Baldwin）在2025年奪得新人王，讓勇士額外獲得一枚第26順位的首輪選秀權。