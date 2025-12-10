YouTube年度熱門創作者排行榜昨（9）日出爐，由網紅「Andy老師」拿下，他的頻道從開撕前女友家寧後，粉絲數就不斷飆升，目前已累積247萬人訂閱。而Andy現在人在越南獨旅，昨日晚間他才在臉書發文，笑說自己到陌生國家其實有點害怕，但Andy心情似乎很不錯，直言儘管旅途中有意外發生，但他透過這次旅行，｢我看到的是更獨立的自己」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Andy獨自去越南心聲曝光：老實講怎麼可能不怕

Andy昨日有在臉書發文，笑問大家：｢我在越南獨旅新影片你看了嗎？這是我第一次獨自一人，飛往完全陌生的國家，你說不害怕嗎？老實講，怎麼可能不怕！」

▲Andy獨自去越南心聲曝光：老實講怎麼可能不怕（圖／Andy老師臉書）
▲Andy獨自去越南旅行，發文跟大家聊自己的心境。（圖／Andy老師臉書）
Andy遇難題正能量喊：看到更獨立的自己

Andy表示自己這趟旅途還發生導航迷路、物品遺失、臨時辦簽證等意外，每一個突如其來的問題都像是在提醒他：「你正在離開原本的舒適圈。」儘管有些慌張，但Andy覺得透過這些獨自面對的時刻，｢我看到的是更獨立的自己」。

Andy也樂觀地說，「世界的風景、人們的善意、旅途的偶然，都成了推著我前進的力量。『當你願意一個人走出去，世界也會用它的方式擁抱你』。」他說自己在越南的旅程才剛開始，下一站要去往峴港，會持續透過影片跟大家更新自己的動態。

Andy分手家寧　拍片主題大轉變

Andy自從離開和家寧一起經營的「眾量級」頻道後，開始轉換拍片路線，從過去的情侶日常、惡整，到現在變成他自己的心靈自我療癒旅程。Andy不僅挑戰機車環島、去小琉球、綠島，現在更轉戰國外，飛往越南，看得出來他的心境越來越開闊。《NOWNEWS今日新聞》也傳訊詢問Andy獲得YouTube年度熱門創作者冠軍的心情如何，至截稿前尚未獲得回應。

▲Andy老師（圖／翻攝自Andy老師YouTube）
▲Andy在越南獨旅，地陪成了他的「一日女友」。（圖／Andy老師YouTube）
YouTube年度熱門創作者排行榜如下：

  1. Andy老師
  2. Ku's dream酷的夢
  3. MrBeast
  4. The DoDo Men - 嘟嘟人
  5. 有感筆電 Daptoper
  6. 下面一位
  7. 初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit
  8. 鷗麥麥麥Maii Ch.
  9. 大牛比較攬
  10. Ayu速食
資料來源：Google官方部落格Andy老師FB


看更多Andy老師相關報導：

Andy贏了官司卻消失72小時！前往綠島看監獄　崩潰喊：頭腦要爆掉
Andy疑心肌梗塞！一度心悸、喘不過氣送醫　最新檢查結果曝光
Andy爆「知名男藝人」也涉案！幫張家寧牽線公關　2身分線索曝光

相關新聞

2025回顧／10大網紅爭議！家寧Andy、狠愛演回不去　Ryu被戴綠帽

家寧分手Andy後狂吃超商即期品！罕見揭財務狀況：錢要花在刀口上

Andy女友身分曝光！1巧合跟家寧一樣　親密共遊被拍：以為是求婚

家寧掰掰！Andy同框新歡女伴　越南行甜蜜約會：將有重大消息宣布